Homem é gravemente ferido em ataque no Memorial do Holocausto, em Berlim A área foi isolada pelas forças de segurança, e sirenes foram ouvidas nas redondezas Internacional|Do R7 21/02/2025 - 18h13 (Atualizado em 21/02/2025 - 18h13 )

O agressor conseguiu fugir e, até o momento, não há informações sobre sua identidade ou motivação Reprodução/X - @RadioGenoa

Um homem ficou gravemente ferido nesta sexta-feira (21) após ser atacado no Memorial do Holocausto, no centro de Berlim, próximo à embaixada dos Estados Unidos. A polícia suspeita que a agressão tenha sido cometida com um “objeto pontiagudo” e iniciou as investigações.

A man with a knife stabs several people in Berlin. pic.twitter.com/6NB6vXN5xV — RadioGenoa (@RadioGenoa) February 21, 2025

O ataque ocorreu por volta das 14h no horário de Brasília (18h no local), e a vítima foi levada ao hospital em estado grave. O agressor conseguiu fugir e, até o momento, não há informações sobre sua identidade ou motivação.

A área foi isolada pelas forças de segurança, e sirenes foram ouvidas nas redondezas. Um jornalista da AFP no local relatou a presença de dezenas de viaturas policiais e um caminhão de bombeiros equipado com uma plataforma elevada, aparentemente usada para monitorar a região e auxiliar na busca pelo suspeito.

O jornal alemão Bild classificou o episódio como um “ataque com faca” e informou que equipes de emergência prestaram atendimento a várias pessoas que estavam em choque com a cena.