Morador comenta ataque na Alemanha: ‘Passava pelo local para ir ao mercado’

Em entrevista para a RECORD NEWS nesta quinta-feira (13), Alessandro Comparini Basbaum, morador de Munique, na Alemanha, deu mais detalhes sobre o ataque que aconteceu na cidade . “24 horas antes, eu passava pelo local para ir ao mercado”, comenta Basbaum.



Ao menos 28 pessoas ficaram feridas, algumas em estado grave e gravíssimo, segundo informações. No local do acidente, apesar do isolamento da polícia para investigações, pessoas depositaram flores e velas em homenagem às vítimas.



O morador também lembra que o ataque é o terceiro em três meses, causando preocupação na população. Além disso, locais públicos estão sofrendo modificações para reforço na segurança, como estruturas de concreto. “Infelizmente, é uma preocupação que precisamos ter”, completa.



O ataque aconteceu nesta quinta, enquanto um grupo realizava uma manifestação sindical no centro de Munique. Um homem afegão de 24 anos, que está em estado de asilo , avançou com o carro contra a multidão. Próximo ao local do acidente, acontecerá a conferência de segurança de Munique, que começa nesta sexta-feira (14). O suspeito foi preso e o caso está sendo investigado como ataque suspeito e deliberado.