Homem é preso na Flórida por manter três casamentos em cidades diferentes Henry Betsey Jr usava aplicativos de relacionamento para encontrar suas vítimas e foi preso por bigamia Internacional|Do R7 03/05/2025 - 13h51 (Atualizado em 03/05/2025 - 13h51 )

Henry Betsey Jr está preso na penitenciária do condado de Seminole, na Flórida (EUA) Seminole County Jail

Henry Betsey Jr, morador da Flórida (EUA), foi preso após ser acusado de bigamia por manter simultaneamente três casamentos com mulheres diferentes em três cidades distintas do estado.

Ele conheceu as vítimas por meio de aplicativos de namoro e realizou os casamentos entre 2020 e 2022, sem que nenhuma das mulheres soubesse da existência das outras. A descoberta só veio à tona quando uma das esposas decidiu investigar.

As três mulheres – Michele, Brandi e Tonya – relataram que Henry usou identidades consistentes e encantadoras nos aplicativos para conquistar sua confiança. Elas acreditavam estar em relacionamentos exclusivos e legais, mas ele manipulava o sistema ao casar-se em condados diferentes, aproveitando a falta de comunicação entre os cartórios. O processo de casamento foi simples e rápido em todos os casos, sem qualquer alerta de que ele já estivesse legalmente casado.

‌



A situação expôs falhas no sistema de emissão de licenças matrimoniais na Flórida. Os cartórios operam com base no sistema de honra, confiando que os solicitantes informem corretamente seu estado civil. Como os registros não são cruzados entre condados nem verificados com bases de dados estaduais ou nacionais, Henry conseguiu casar-se repetidamente sem levantar suspeitas.

‌



A investigação teve início quando Tonya descobriu por conta própria os outros casamentos de Henry ao pesquisar seu nome em registros públicos de diferentes condados. Ela entrou em contato com Michele, que procurou a polícia no condado de Hernando, o que levou à prisão de Henry e ao início do processo judicial. Ele foi acusado formalmente de bigamia, crime considerado grave no estado, mas declarou-se inocente.

‌



As ex-esposas acreditam que Henry estava mais interessado nos benefícios financeiros do que nos relacionamentos afetivos. Ele solicitava acesso a contas bancárias imediatamente após o casamento, e as mulheres acreditam que ele se aproveitava de situações como pensões, pensões alimentícias e outros auxílios relacionados a mulheres recém-divorciadas com filhos.

Duas das mulheres também conseguiram ordens judiciais de proteção contra violência doméstica, alegando comportamento abusivo por parte de Henry. Brandi afirmou que expulsou o marido de casa apenas cinco dias após o casamento. Atualmente, ele declarou em juízo estar sem renda ou recursos e vivendo na casa de um amigo.

A facilidade para se casar na Flórida – um destino popular para cerimônias devido à sua burocracia reduzida – é apontada como um facilitador do crime. Especialistas sugerem que, sem uma base de dados nacional de registros matrimoniais, será difícil evitar casos semelhantes no futuro. Ainda assim, as vítimas esperam que Henry seja responsabilizado criminalmente e não apenas receba liberdade condicional.

Apesar das denúncias e da exposição pública, Henry continua ativo em aplicativos de namoro, segundo as mulheres, o que aumenta o temor de que ele possa repetir o comportamento.

