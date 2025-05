Crianças são resgatadas de ‘casa dos horrores’ na Espanha após três anos em confinamento Autoridades investigam se o caso foi consequência de um quadro de paranoia relacionado à pandemia de Covid-19 Internacional|Do R7 02/05/2025 - 19h51 (Atualizado em 02/05/2025 - 19h51 ) twitter

Polícia espanhola resgata irmãos em casa na cidade de Oviedo Polícia Nacional da Espanha

Três crianças foram resgatadas pela polícia na cidade de Oviedo, na Espanha, após viverem em confinamento total desde 2021, supostamente por decisão dos próprios pais.

O caso veio à tona depois que vizinhos denunciaram a ausência prolongada das crianças na escola, o que motivou uma investigação policial. O local onde elas estavam foi descrito pelas autoridades como uma “casa dos horrores”. As autoridades investigam se o confinamento foi consequência de um quadro de paranoia relacionado à pandemia de Covid-19.

Os pais, um homem alemão de 53 anos e uma mulher norte-americana de 48 anos, também com cidadania alemã, foram presos e acusados de violência doméstica com abuso psicológico habitual e abandono de incapazes. As vítimas são gêmeos de 8 anos e um menino de 10 anos. Segundo a polícia, a família morava em um imóvel alugado desde outubro de 2021, e os vizinhos não viam ninguém sair da residência desde dezembro daquele ano.

‌



Durante a operação de resgate, realizada em 28 de abril, os policiais notaram comportamentos estranhos: os pais colocaram até três máscaras nas crianças antes de permitir a entrada dos agentes e alegaram que os filhos estavam “muito doentes”. No interior da casa, os policiais encontraram grande quantidade de lixo, remédios, máscaras e um ambiente considerado insalubre e perigoso para menores.

‌



As condições de vida das crianças chocaram as autoridades. Elas dormiam em camas com grades, usavam fraldas e máscaras, viviam cercados por lixo e estavam completamente isolados do mundo exterior. Bonecos e desenhos com monstros também foram encontrados em seus quartos. Apesar da sujeira, as crianças não apresentavam sinais de desnutrição. Um policial relatou que elas estavam “completamente desconectadas da realidade”.

‌



Um dos momentos mais marcantes, segundo os agentes, foi quando as crianças foram levadas ao jardim da casa e reagiram de maneira eufórica ao ver um caracol — sinal claro de que estavam privadas do contato com o mundo externo. A polícia classificou a situação como “absolutamente ultrajante”. As crianças não apresentavam doenças graves, mas estavam sujas, desorientadas e visivelmente afetadas psicologicamente.

Após o resgate, as crianças foram levadas ao Centro Nacional de Direitos Humanos para avaliação médica e, em seguida, encaminhadas a um centro de acolhimento sob responsabilidade do Ministério do Bem-Estar. Enquanto isso, os pais permanecem em prisão preventiva sem direito a fiança.

A motivação para o isolamento extremo imposto pelos pais ainda não foi esclarecida. Segundo a polícia, não há informações sobre o motivo pelo qual a família deixou a Alemanha nem por que decidiram viver de forma reclusa.

O caso gerou grande repercussão na Espanha e levantou questionamentos sobre os efeitos psicológicos prolongados da pandemia de Covid-19. O chefe da polícia de Oviedo, Javier Lozano, afirmou que todos foram afetados pelo isolamento da pandemia, mas que nada justifica o confinamento prolongado e as condições desumanas impostas às crianças.

