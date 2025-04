Jacaré invade casa e derruba móveis nos EUA; vídeo Réptil de quase 3 metros causou estragos em residência antes de ser capturado por autoridades em Louisiana Internacional|Do R7 07/04/2025 - 13h36 (Atualizado em 07/04/2025 - 13h36 ) twitter

Jacaré invade casa e derruba móveis nos EUA Reprodução/Gabinete do Xerife da Paróquia de Livingston

Um jacaré de cerca de 2,7 metros protagonizou uma cena inusitada ao invadir a casa de uma família em Maurepas, Louisiana, nos Estados Unidos. O caso, registrado em 26 de março, foi flagrado em um vídeo que viralizou nas redes sociais.

As imagens, publicadas pelo Gabinete do Xerife da Paróquia de Livingston, mostram o réptil dentro da residência. Ele derruba móveis e se debate ao ser confrontado pelas autoridades, que tentam domá-lo (assista abaixo).

Em determinado momento, o réptil chega a realizar o chamado “giro da morte”, uma manobra giratória típica dos jacarés para dominar as presas. “Esse foi um chamado diferente do habitual”, diz um dos policiais que aparecem no vídeo.

Segundo o jornal Miami Herald, o incidente ocorreu por volta das 22h no condomínio Waterfront East. O animal rompeu a tela da varanda da residência e entrou no local. Os moradores, que estavam em casa no momento, presenciaram a invasão, mas ninguém se feriu.

No vídeo, um policial chega a montar nas costas do jacaré para imobilizá-lo tempo suficiente até que fosse amarrado. Após ser contido, o réptil foi arrastado da casa até um píer e liberado em um canal próximo, segundo as autoridades.

“Livingston Parish tem quase 400 milhas náuticas de hidrovias. Este não é o primeiro encontro com um jacaré e não será o último. Faz parte do trabalho aqui”, disse o xerife Jason Ard ao Miami Herald.

Ard pontuou, porém, que invasões a casas são algo fora do comum. “Embora a presença desses animais seja normal, um jacaré desse porte dentro de uma residência não é algo que vemos todos os dias”, disse a jornalistas locais.

Maurepas fica a cerca de 112 quilômetros a noroeste de Nova Orleans, em uma área conhecida pela grande população de jacarés. Estima-se que mais de 2 milhões desses répteis vivam em estado selvagem na Louisiana.

Especialistas explicam que fatores como atividades humanas, cheias ou mudanças de temperatura podem aumentar as chances de encontros inesperados com os animais, especialmente em regiões próximas a pântanos e canais.

