Homem ganha milhões na loteria, mas namorada recebe prêmio e depois desaparece Canadense decidiu processar sua agora ex para tentar reaver cerca de R$ 28 milhões na justiça Internacional|Do R7 26/05/2025 - 13h50 (Atualizado em 26/05/2025 - 13h50 )

Krystal Ann McKay recebe prêmio de loteria ao lado do então namorado, Lawrence Campbell Reprodução de vídeo/CTV News

Um morador de Winnipeg, no Canadá, entrou com um processo de US$ 5 milhões (cerca de R$ 28 milhões) contra sua ex-namorada, alegando que ela desapareceu após reivindicar um prêmio milionário da loteria que, segundo ele, era de sua posse.

Lawrence Campbell afirma que comprou o bilhete vencedor do sorteio Lotto 6/49 em janeiro de 2024 e o entregou à então parceira, Krystal Ann McKay, porque havia perdido sua carteira com documentos.

No processo aberto, Campbell relata que o casal mantinha um relacionamento “leal, comprometido e promissor”. O bilhete teria sido esquecido até ser encontrado dias depois, quando Campbell escaneou o código de barras no celular e descobriu que havia ganhado o prêmio de US$ 5 milhões.

Imediatamente após a descoberta, o casal comemorou e gravou um vídeo em uma farmácia local confirmando a vitória. No entanto, ao tentar reivindicar o prêmio, Campbell foi informado pela Western Canada Lottery Corporation de que não poderia receber o dinheiro sem uma identidade válida. A orientação, segundo ele, foi para que McKay fosse a responsável por fazer a retirada.

Durante uma coletiva de imprensa realizada em 30 de janeiro de 2024, McKay recebeu simbolicamente o cheque gigante. Ela declarou aos jornalistas que o bilhete havia sido um presente de aniversário dado por Campbell, confirmando publicamente a versão inicial do namorado.

O processo afirma que o dinheiro foi depositado na conta bancária de McKay, já que Campbell não possuía uma conta ativa. Pouco depois, McKay teria desaparecido e deixado de voltar ao hotel onde os dois estavam hospedados. Campbell a encontrou dias depois em uma festa, na cama com outro homem.

Segundo o processo, McKay terminou o relacionamento naquele momento, passou a ignorar mensagens e ligações de Campbell, bloqueou o ex em redes sociais e ainda entrou com uma ordem de restrição contra ele. A defesa de Campbell afirma que o caso evidencia uma falha no sistema de administração de loterias públicas, que teria permitido o desaparecimento dos recursos sem proteção legal para o verdadeiro comprador.

O advogado de Campbell, Chad Panting, responsabilizou as loterias de Manitoba por má orientação. O processo também inclui acusações contra a Western Canada Lottery Corporation e a Manitoba Liquor and Lotteries.

Krystal McKay nega todas as acusações. Seu advogado, Conor Williamson, informou à imprensa que irá apresentar uma defesa formal contestando as alegações feitas por Campbell. Procuradas, as empresas envolvidas não comentaram o caso até o momento.

