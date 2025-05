Trabalhadores japoneses viram líderes de torcida e impressionam com coreografias

Um grupo de trabalhadores japoneses apaixonados pela tradição americana de líderes de torcida se reúne aos finais de semana para treinar coreografias com saltos e piruetas impressionantes. Como todos atuam em ambientes corporativos, eles realizam as manobras usando terno e gravata.



A performance inusitada chamou atenção e, apesar de ser tratada como um hobby, levou o grupo a se apresentar em eventos e campanhas publicitárias. Mesmo com todo sucesso, os integrantes garantem que não pretendem abrir mão de seus empregos no escritório.