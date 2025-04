Apesar de milionário, vencedor de loteria deixa mansão para voltar a viver com a mãe Inglês que ganhou mais de R$ 1 bilhão na EuroMillions em 2012 quer ter uma vida mais simples após divórcio Internacional|Do R7 23/04/2025 - 17h03 (Atualizado em 23/04/2025 - 17h03 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Adrian Bayford, ao lado da sua ex-esposa, logo após ficar milionário ao ganhar na loteria Reprodução/Instagram/adrian.bayford

O inglês Adrian Bayford, ganhador de 148 milhões de libras (cerca de R$ 1,1 bilhão) na loteria EuroMillions em 2012, surpreendeu ao decidir abandonar sua luxuosa mansão no interior da Inglaterra para morar com sua mãe de 80 anos.

A propriedade, avaliada em 12,3 milhões de libras (cerca de R$ 93 milhões), será trocada por uma casa mais modesta de quatro quartos adquirida por ele para os pais.

Bayford, um ex-carteiro de 54 anos, dividiu a mansão com sua atual noiva, Tracey Biles, funcionária do setor de ambulâncias. A decisão de se mudar representa uma tentativa de retomar uma vida mais simples, longe dos traumas associados à casa, onde ele viveu anteriormente com a ex-esposa Gillian, com quem ganhou o prêmio.

‌



Segundo amigos próximos, o milionário busca se afastar dos “maus presságios” ligados à mansão, cenário de separações e lembranças negativas. Ele teria expressado o desejo de retornar ao estilo de vida que levava antes da fama e da fortuna, ao lado de pessoas queridas como a mãe e Tracey, com quem ficou noivo no último Natal.

‌



A mansão que Bayford tenta vender possui vinhedos, hospedagem via Airbnb e já foi sede do Cambridge Rock Festival, evento que reunia cerca de 60 bandas em quatro dias de shows. Contudo, ele cancelou o festival em 2023 após não conseguir as licenças necessárias com o governo local.

‌



Após o divórcio, Bayford ainda comprou uma antiga casa de fazenda do século 17 com o intuito de transformá-la em hospedagem turística e idealizou até mesmo a construção de um parque temático em sua propriedade, incluindo um labirinto, passeio de trem e estacionamento para 90 carros.

No entanto, seus planos enfrentaram forte resistência do conselho local, que rejeitou o projeto alegando que a proposta era urbana demais para a área rural. Preocupações adicionais foram levantadas por agentes de saúde ambiental, que alertaram para os possíveis impactos negativos do parque temático sobre os moradores próximos, especialmente com relação ao barulho e à alteração da tranquilidade da área.

Diante da frustração com os projetos barrados e da vontade de simplificar sua vida, Adrian Bayford optou por um retorno às raízes. A escolha de viver com a mãe reflete um desejo de estabilidade emocional e recomeço, mesmo para alguém com uma das maiores fortunas da loteria europeia.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5