Investidor americano é preso após torturar italiano por três semanas para roubar criptomoedas

O investidor americano John Woeltz, de 37 anos, foi preso em Nova York acusado de sequestrar e torturar um cidadão italiano, na última sexta-feira (23). Segundo a polícia, Woeltz e dois comparsas mantiveram a vítima em cárcere privado por três semanas em um apartamento de luxo, onde foi submetida a agressões físicas e ameaças para que entregasse as senhas de suas contas digitais e de seus ativos em criptomoedas .



Durante o período em que foi mantido como refém, o homem ficou sob a mira de uma arma e foi suspenso na beirada de uma escada, sob ameaça de ser jogado. Os suspeitos também intimidaram a família da vítima, que reside na Itália , na tentativa de forçá-lo a colaborar. Mesmo sob extrema violência, o italiano resistiu e não revelou as senhas. Em um momento de distração dos sequestradores, a vítima conseguiu fugir e acionou a polícia.



Woeltz foi detido no local e responderá por sequestro, tortura, agressão e porte ilegal de arma . Ele foi preso sem direito a fiança. Até o momento, a polícia não confirmou se os outros envolvidos já foram localizados.