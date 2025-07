Iceberg se aproxima de vilarejo na Groenlândia e autoridades emitem alerta Prefeitura determinou o fechamento temporário de uma fábrica de peixes e do comércio local como medida preventiva Internacional|Do R7 13/07/2025 - 20h26 (Atualizado em 13/07/2025 - 20h26 ) twitter

Iceberg se aproxima de vilarejo na Groenlândia Reprodução/X

Um iceberg de grandes proporções se aproximou do vilarejo de Innaarsuit, no município de Qaasuitsup, na Groenlândia, e gerou um estado de alerta entre os moradores e as autoridades locais. O bloco de gelo representa risco de alagamentos e danos estruturais caso colida com a costa ou se parta nas imediações do povoado.

RESUMO DA NOTÍCIA Um grande iceberg se aproxima do vilarejo de Innaarsuit, na Groenlândia.

Autoridades emitiram alerta devido ao risco de alagamentos e danos estruturais.

Moradores foram orientados a redobrar cuidados e serviços de emergência estão de prontidão.

Histórico lembra incidente de 2018, quando um iceberg ameaçou a mesma região. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

O temor principal é que uma ruptura no iceberg provoque ondas capazes de atingir a região costeira. Embora a chance de partes do bloco de gelo atingirem diretamente o vilarejo seja considerada remota, as autoridades orientaram os moradores a redobrarem os cuidados ao entrar ou sair da ilha.

Com menos de 200 habitantes, Innaarsuit só é acessível por barco ou avião. A prefeitura determinou o fechamento temporário de uma fábrica de peixes e do comércio local como medida preventiva. O alerta também vale para deslocamentos dentro da própria comunidade.

Serviços de emergência foram mobilizados e estão de prontidão. O episódio lembra uma situação ocorrida em 2018, quando um iceberg de mais de 10 milhões de toneladas se aproximou da mesma região. Naquela ocasião, moradores de áreas mais baixas foram evacuados e o bloco se afastou da ilha com a ajuda dos ventos.

