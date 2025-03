Rota que se abre com degelo do Ártico na Groenlândia seria estratégica aos EUA, diz especialista

Em resposta a Donald Trump , o primeiro-ministro da Groenlândia , Mute Eged, afirmou nesta quarta-feira (5) que a região não deseja fazer parte dos Estados Unidos. Segundo ele, o território não está à venda e não pode ser tomado, e os habitantes da ilha não querem ser americanos ou dinamarqueses.



Em entrevista ao Conexão Record News , o pesquisador Lier Ferreira comentou o interesse do presidente dos Estados Unidos na região. Segundo o especialista, aproximar a Groenlândia da órbita de influência americana pode garantir a abertura de uma nova rota comercial.



“Com o degelo, previsível em função do aquecimento global, abre-se uma rota comercial no Ártico, pelo menos durante o verão. E essa rota, junto com o controle da rota do canal do Panamá, será um ativo estratégico muito grande para os Estados Unidos”, explica.