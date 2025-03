Idosa de 78 anos morre após ataque de cães em comunidade rural do Alabama ães da raça Cane Corso envolvidos no incidente pertenciam à vizinha da vítima Internacional|Do R7 01/03/2025 - 11h31 (Atualizado em 01/03/2025 - 11h31 ) twitter

Vizinhos relataram que os cães já haviam demonstrado comportamento agressivo antes Reprodução/WBRC News

Uma mulher de 78 anos morreu após ser atacada por dois cães da raça Cane Corso no Condado de Lee, Alabama. Patricia Marie Burt foi atacada na segunda-feira (26) no quintal de sua vizinha, enquanto abraçava a amiga. Ela não resistiu aos ferimentos e faleceu no dia seguinte no hospital.

De acordo com o Escritório do Xerife do Condado de Lee, o ataque ocorreu por volta das 17h15 (horário local) na comunidade rural de Valley, próxima à fronteira com o estado da Geórgia. Quando os policiais chegaram ao local, encontraram várias pessoas tentando socorrer a idosa, que apresentava ferimentos graves.

O marido da vítima, Thomas Burt, de 73 anos, relembrou emocionado da companheira após o incidente. “Patricia era minha companheira, minha amiga, minha esposa. Não sei o que vou fazer sem ela”, disse ele ao portal WBRC.

Casado há 35 anos com a vítima, Thomas contou que sua esposa sofreu ferimentos profundos nas pernas, com mordidas que chegavam até o osso, além de um braço gravemente “esmagado”.

Vizinhos relataram que os cães já haviam demonstrado comportamento agressivo antes. Carol Mims, moradora da região, mencionou que os animais haviam atacado um passeador de cães e seu cachorro anteriormente. Segundo o American Kennel Club, um dos maiores clubes de registro genealógico de cães do mundo, o Cane Corso é uma raça conhecida por ser dominante e altamente protetora.

Após o ataque, Patricia Burt foi levada ao hospital Piedmont Columbus Regional, onde passou por várias horas de cirurgia. No entanto, sofreu uma parada cardíaca na manhã seguinte e não resistiu. O marido lamentou a perda da esposa, destacando sua personalidade amável. “Ela era querida por todos. Sempre esteve disposta a ajudar”, afirmou Burt.

As autoridades do condado continuam investigando o caso para determinar as circunstâncias do ataque, além de analisarem possíveis medidas protetivas em relação aos cães envolvidos no incidente.