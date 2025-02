Vídeo: mãe usa o próprio corpo para proteger criança de ataque de rottweiler Mulher sangra no chão coberto de neve enquanto o cão cerca as vítimas em uma rua na Rússia Internacional|Do R7 27/02/2025 - 13h29 (Atualizado em 27/02/2025 - 13h29 ) twitter

"O cachorro não me deixa sair daqui", diz a mãe que tenta proteger a criança Reprodução/X/RT_russian

Uma mulher usou o próprio corpo para proteger seu filho de um ataque de um cão da raça rottweiler, em Yekaterinburg, na Rússia. O incidente, que aconteceu na quarta-feira (26), foi registrado em vídeo por um motorista que passava pelo local.

No material que viralizou nas redes sociais, é possível ver que a mulher se deita sobre uma criança, tentando protegê-la, enquanto o animal se mantém próximo a elas, como se estivesse prestes a atacar. Em um certo momento, o rottweiler chega a avançar sobre as vítimas.

“Estou sangrando, tem uma criança de cinco anos embaixo de mim. O cachorro não me deixa sair daqui”, diz a mulher. No chão coberto de neve, é possível ver manchas vermelhas de sangue.

Ela chama o serviço de emergência pelo celular e pede que a polícia venha ao local.

Motoristas que passavam pelo local tentaram ajudar as vítimas, mas o rottweiler também os atacou. Então eles tentaram espantar o cão com uma pá, mas não tiveram sucesso. Em um trecho do vídeo, o animal é visto latindo e rosnando para uma terceira pessoa, que aparece rapidamente segurando a pá.

Acredita-se que o rottweiler tenha fugido de uma das casas da região, uma vez que é possível notar que ele estava com uma coleira.

Segundo a imprensa local, a mãe sofreu vários ferimentos, incluindo uma fratura grave. A criança não sofre ferimentos físicos, mas estava bastante assustada por causa do episódio.

As autoridades locais abriram uma investigação sobre o caso.