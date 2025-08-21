Idoso pede divórcio após se apaixonar por mulher criada por IA na China Homem de 75 anos se apaixonou por personagem virtual e quis deixar a esposa, mas filhos intervieram para evitar separação Internacional|Do R7 21/08/2025 - 11h29 (Atualizado em 21/08/2025 - 11h29 ) twitter

ChatGPT aberto em notebook, em imagem de arquivo Divulgação/Unsplash/Aerps.com

Um idoso de 75 anos, identificado apenas como Jiang, chocou a família ao anunciar que queria se divorciar da esposa para viver um romance com uma mulher criada por inteligência artificial (IA), na China.

O caso, noticiado pelos jornais Hua Daily News e Beijing Daily, ocorreu após Jiang passar horas interagindo com a personagem virtual pelo celular.

A mulher virtual, segundo os relatos, apresentava um “sorriso robótico” e uma voz dessincronizada com a imagem. Mesmo assim, Jiang acreditava que ela era real.

A personagem frequentemente se referia a ele como “irmão” e respondia a todas as suas mensagens, sempre concordando com o que ele dizia.

“Eu queria tanto ser sua irmã mais nova, mas toda vez que grito até ficar rouca, você age como se não me ouvisse”, dizia a personagem na tela, segundo o Beijing Daily. Emocionado, Jiang respondia: “Ter uma irmã tão boa como você é uma honra para mim”.

O idoso passou a tratar a IA como namorada, ficando cada vez mais dependente das interações. Após algum tempo, ele revelou a paixão à esposa e declarou a intenção de se divorciar para ficar com a personagem virtual.

A decisão gerou preocupação entre os filhos adultos de Jiang, que intervieram para explicar que a “namorada” não existia e era apenas uma criação digital. Após a intervenção, o homem aceitou continuar no casamento e abandonou a ideia do divórcio.

O caso, porém, não é isolado. De acordo com o Hua Daily, situações semelhantes estão se tornando comuns entre idosos na China. Personagens de IA voltados paa esse público formam uma indústria crescente. Eles são projetados para atender necessidades emocionais específicas, muitas vezes com o objetivo de incentivar o consumo, segundo o jornal.

