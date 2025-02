Incêndio em hotel de estação de esqui na Turquia deixa 10 mortos e 32 feridos Fogo começou em restaurante do hotel em Bolu, dificultando evacuação; causa do incêndio ainda é desconhecida. Outro hotel também foi afetado por explosão de gás. Internacional|Do R7 21/01/2025 - 09h09 (Atualizado em 21/01/2025 - 09h09 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Incêndio devastador em hotel de estação de esqui na Turquia mata 10 e deixa dezenas de feridos Reprodução/X

Nesta terça-feira (21), um incêndio de grandes proporções atingiu um hotel em uma estação de esqui no noroeste da Turquia. As autoridades locais confirmaram que a tragédia resultou na morte de 10 pessoas e deixou outras 32 feridas.

O fogo teve início por volta das 3h30 da manhã, horário local, no restaurante localizado no quarto andar do hotel, na estação de esqui Kartalkaya, em Bolu. Até a manhã de hoje, os bombeiros continuam os esforços para conter as chamas.

Ainda não se sabe a causa do incêndio, segundo informações da Reuters. De acordo com o governador Abdulaziz Aydin, à agência Anadolu, duas das vítimas morreram após saltarem do prédio na tentativa de escapar. Outras pessoas tentaram descer pelo hotel usando lençóis e cobertores. No momento do incêndio, o hotel abrigava 234 hóspedes, segundo Aydin. Para combater o fogo, que se espalhou até o telhado do hotel, mais de 30 caminhões de bombeiros e 28 ambulâncias foram enviados ao local.

Necmi Kepcetutan, instrutor de esqui e um dos sobreviventes, contou ao jornal local que estava dormindo quando o incêndio começou. Ele correu para fora do prédio e ajudou 20 pessoas a se evacuarem com segurança, apesar da dificuldade imposta pela fumaça, que dificultava o acesso à saída de emergência.

‌



A localização do hotel, em uma encosta íngreme, também complicou os esforços dos bombeiros. O governo turco designou seis promotores para liderar a investigação sobre a causa do incêndio.

A emissora NTV sugeriu que o revestimento de madeira na parte externa do hotel, que segue o estilo chalé, pode ter contribuído para a rápida propagação das chamas. A emissora também mostrou imagens do saguão do hotel, com a fumaça escurecendo o ambiente, vidro das janelas quebrado, recepção carbonizada e um lustre caído no chão.

Como medida preventiva, outros hotéis da região também evacuaram seus hóspedes, que foram realocados em acomodações na área de Bolu. Além disso, uma explosão de gás natural em um hotel de outra estação de esqui, localizada na Montanha Yildiz, no centro da Turquia, deixou quatro pessoas feridas. Entre os feridos, estavam dois esquiadores e seu instrutor, que sofreram ferimentos leves, além de outro instrutor com queimaduras de segundo grau nas mãos e no rosto, de acordo com o gabinete do governador de Sivas.