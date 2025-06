Influenciadora fitness perde movimentos das pernas após picada de carrapato Jovem da Califórnia enfrenta dores severas, perde a mobilidade e inicia reabilitação após ser infectada por parasita raro no sangue Internacional|Do R7 27/06/2025 - 12h59 (Atualizado em 27/06/2025 - 12h59 ) twitter

Maria Palen ainda luta para voltar a andar Reprodução/Instagram/planthlete_maria

A influenciadora fitness Maria Palen, da Califórnia (EUA), vive um processo de recuperação física e emocional após ter sido diagnosticada com uma condição rara que paralisou parcialmente seus movimentos.

Ela contraiu babesiose, doença causada por micro-organismos transmitidos pela picada de carrapatos, que atacam os glóbulos vermelhos e podem ser fatais em casos graves.

O quadro de saúde de Maria começou a se agravar em março de 2024, quando, mesmo mantendo uma rotina saudável, passou a sentir dores constantes e inexplicáveis. “Meu corpo simplesmente desistiu de mim”, relatou em um vídeo publicado no Instagram.

‌



Ela perdeu 9 kg em poucas semanas e ficou acamada, sem conseguir realizar tarefas simples como mexer no celular ou dirigir.

‌



Inicialmente, médicos suspeitaram de uma doença autoimune. No entanto, exames posteriores revelaram que ela havia sido infectada pela Babesia, um protozoário que raramente afeta humanos.

‌



Segundo a Cleveland Clinic, menos de 3.000 casos são registrados por ano nos Estados Unidos, mas a infecção pode causar sérios danos ao sistema imunológico.

Em outubro de 2024, Maria sofreu um agravamento súbito: começou a sentir dores no cóccix e febre. Poucos dias depois, perdeu as forças para se manter de pé durante uma reunião e foi internada. No hospital, seus membros inferiores começaram a ficar dormentes até a paralisia alcançar a altura do abdômen.

Exames indicaram uma quantidade anormal de glóbulos brancos no líquido espinhal, sugerindo que sua medula estava sendo atacada, embora a origem exata do dano permaneça incerta.

Apesar de os antibióticos terem eliminado a infecção, o comprometimento neurológico já estava instalado. Desde então, Maria vem lutando para recuperar os movimentos.

Em dezembro do ano passado, conseguiu mexer uma perna pela primeira vez. Agora, pratica passos laterais, embora ainda não consiga dobrar os joelhos por falta de controle muscular nos quadríceps.

Além das limitações físicas, a influenciadora enfrenta dificuldades financeiras. Sem condições de trabalhar e após perder seu apartamento, ela passou a viver com familiares no Texas. Uma vaquinha virtual criada por amigos arrecadou mais de US$ 12 mil (cerca de R$ 65 mil) para custear seus tratamentos e despesas médicas.

Aos 33 anos, Maria recebeu dos médicos três possíveis prognósticos: recuperação total, parcial ou nenhuma. Mesmo sem um diagnóstico definitivo, ela mantém o otimismo. “Se eu perder a esperança, minha mente desaba. A fé de que voltarei a andar é o que me mantém firme”, declarou à revista People.

