Motorista de táxi morre após sofrer parada cardíaca ao tentar salvar colega infartando Caso comovente envolvendo dois profissionais abalou colegas e moradores na Turquia Internacional|Do R7 27/06/2025 - 10h47 (Atualizado em 27/06/2025 - 10h51 )

Câmera de segurança flagrou momento em que Kiremitçiler tenta salvar Aldemir, mas acaba infartando também Reprodução de vídeo/X/renatogbbr

Dois motoristas de táxi, que trabalhavam juntos em um ponto em Izmir, na Turquia, morreram após sofrerem paradas cardíacas com poucos minutos de diferença, na última quinta-feira (26).

Zeki Aldemir, de 75 anos, passou mal enquanto aguardava o fim do turno. Ao ver a cena, seu colega Ercan Kiremitçiler, de 57, correu para ajudá-lo, mas acabou também sofrendo um infarto fatal.

Aldemir atuava como operador de rádio no ponto e sentiu-se mal logo nas primeiras horas do dia. Kiremitçiler, que já havia encerrado seu expediente, notou o estado do amigo e tentou prestar socorro.

Outros colegas ligaram para os serviços de emergência, que orientaram os procedimentos por telefone, inclusive a checagem dos sinais vitais. No momento em que verificava o pulso do companheiro, Ercan desabou.

Os paramédicos chegaram pouco depois, mas já era tarde. Ambos os profissionais foram levados às pressas para um hospital da região, mas não resistiram, mesmo após várias tentativas de reanimação.

Atenção: as imagens a seguir podem ser consideradas fortes ou perturbadoras

Que loucura :( Qual a probabilidade disso acontecer?



🇹🇷 | Em Izmir, Turquia, um motorista de táxi tentou socorrer seu amigo que estava sofrendo um ataque cardíaco, mas também acabou sofrendo um ataque cardíaco. Ambos morreram no hospital.pic.twitter.com/JLtgwDBcce — Renato Barros (@renatogbbr) June 26, 2025

A sequência dos fatos, registrada por uma câmera de segurança instalada no ponto de táxi, mostra o momento em que Aldemir desmaia na cadeira e, logo em seguida, Kiremitçiler também cai, ao tentar ajudá-lo.

A comoção tomou conta dos colegas de trabalho e da comunidade local. O presidente da Câmara dos Taxistas e Motoristas de İzmir, Erkan Özkan, esteve no ponto de táxi para prestar condolências. “Zeki era um nome muito conhecido entre nós. E Ercan também era bastante querido. Vivenciar duas perdas assim, uma atrás da outra, é algo que nos abala profundamente”, declarou ao jornal turco Hurriyet.

Mesut Bedir, chefe do ponto de táxi onde os dois atuavam, afirmou nunca ter testemunhado algo parecido. “Foram momentos muito dolorosos. Zeki passou mal e, enquanto aguardávamos a ambulância, Ercan também teve um infarto. Estamos todos devastados. Foi um episódio que nunca vimos antes”, lamentou.

Os colegas de ambos relataram profundo pesar pela perda. Segundo os amigos, os dois foram dois profissionais dedicados, homens tranquilos e generosos.

A história se espalhou rapidamente pela cidade, levantando reflexões sobre estresse no ambiente de trabalho e saúde cardiovascular entre trabalhadores mais velhos.

Os corpos de Zeki Aldemir e Ercan Kiremitçiler devem ser velados nos próximos dias com homenagens da comunidade local e da categoria.

