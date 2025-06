Pai acidentalmente coloca arma na lancheira do filho Revólver causou alarde em escola infantil nos Estados Unidos e acendeu alerta sobre cuidados com segurança doméstica Internacional|Do R7 27/06/2025 - 11h28 (Atualizado em 27/06/2025 - 11h28 ) twitter

Incidente ocorreu em uma escola infantil no estado de Washington (EUA) Reprodução/Instagram/kasalmoncreek

Uma arma de fogo foi encontrada dentro da lancheira de uma criança em uma creche na cidade de Vancouver, no estado de Washington (EUA), na manhã de quinta-feira (26).

A ocorrência mobilizou as autoridades locais e levantou preocupações sobre negligência e segurança no ambiente escolar.

Segundo o gabinete do condado de Clark, o incidente foi registrado por volta das 9h (hora local) em uma unidade da Kiddie Academy, uma rede de educação infantil que atende crianças de diversas faixas etárias.

A equipe do centro educacional acionou a polícia após encontrar o revólver junto com o lanche que havia sido levado de casa.

‌



De acordo com os primeiros relatos da investigação, a arma foi levada à creche dentro da lancheira da criança, sem que ela soubesse de seu conteúdo.

‌



As autoridades classificaram o caso como um erro cometido pelos responsáveis. “Parece que um dos pais, de forma inadvertida, deixou uma arma na lancheira da criança”, afirmaram os oficiais do condado.

‌



Assim que o objeto foi identificado, a creche adotou os protocolos de segurança e manteve a situação sob controle até a chegada dos policiais. Ninguém ficou ferido. Os pais da criança foram localizados rapidamente e retornaram à escola para recolher o item, informou a corporação.

Até o momento, as autoridades não divulgaram detalhes sobre possíveis consequências legais para os responsáveis pela criança. A identidade da família envolvida no episódio também não foi informada.

A descoberta da arma reacendeu debates na comunidade sobre o armazenamento responsável de armas dentro de casa, especialmente em ambientes com crianças. Embora o acesso a armas de fogo seja legal nos Estados Unidos sob determinadas circunstâncias, casos como esse colocam em risco a integridade de menores e de profissionais da educação.

