Israel cita EUA e avisa que vai respeitar cessar-fogo desde que Irã suspenda disparos de mísseis Ministro da Defesa israelense, Israel Katz, informou que conversou com secretário de defesa americano e elogiou 'ousadia' de Trump Internacional|Do R7 24/06/2025 - 16h10 (Atualizado em 24/06/2025 - 16h22 )

Israel e Irã prometeram cumprir o cessar-fogo anunciado por Trump ontem à noite Avi Ohayon/Reuters - 24.06.2025

Israel Katz, ministro da Defesa de Israel, afirmou nesta terça-feira (24) que o país vai respeitar o cessar-fogo acordado com o Irã, anunciado por Donald Trump ontem à noite, desde que o regime dos aiatolás suspenda os disparos de mísseis.

O aviso, feito via mensagem no perfil oficial dele no X, vem depois de uma conversa por telefone com o secretário de Defesa americano.

“Falei há alguns minutos com o secretário de Defesa dos EUA, Pete Hegseth. Agradeci pela ousada decisão do presidente Donald Trump de agir com Israel contra a ameaça nuclear iraniana. O secretário elogiou Israel e as IDF [Forças de Defesa de Israel] pelas conquistas históricas alcançadas. Enfatizei que Israel respeitará o cessar-fogo, desde que o outro lado o faça”, anunciou.

Do outro lado, o Irã também sinalizou que vai cumprir o trato. O presidente iraniano, Masud Pezeshkian, anunciou o “fim da guerra de 12 dias” imposta por Israel, em uma mensagem à nação divulgada pela agência oficial Irna. A informação é da agência de notícias AFP.

“Hoje, após a heroica resistência de nossa grande nação, [...] assistimos ao estabelecimento de uma trégua e ao fim desta guerra de 12 dias imposta [por Israel]”, disse.

Com isso, conforme a AFP, Israel deverá voltar a concentrar esforços na guerra contra os terroristas do Hamas. “Agora, a atenção retorna a Gaza, para trazer os reféns para casa e desmantelar o regime do Hamas”, declarou o chefe do Estado-Maior do Exército, tenente-general Eyal Zamir.

Tráfego aéreo em Israel

Desde a noite desta terça-feira em Israel (tarde no Brasil), o espaço aéreo está liberado para voos comerciais. “Todas as áreas do país [passam] a uma atividade totalmente irrestrita”, indicou o Exército em um comunicado.

Além disso, escolas e comércios não essenciais podem reabrir, e reuniões públicas impostas no início da guerra iniciada por Israel contra o Irã em 13 de junho também estão liberadas.

