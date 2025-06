Ex-príncipe herdeiro do Irã defende renúncia de Ali Khamenei, atual líder supremo do país

Em meio à escalada da guerra no Oriente Médio , Reza Pahlavi, ex-príncipe herdeiro da antiga monarquia do Irã, defendeu a renúncia do atual líder supremo do país, Ali Khamenei . Ele considera que a mudança de regime é a única solução para a crise atual e se ofereceu para liderar a transição, caso o Irã enfrente um colapso.



Pahlavi — filho do último xá (título equivalente ao de rei) iraniano, que tinha o apoio dos Estados Unidos e foi deposto na revolução islâmica de 1979 — vive no exílio há décadas. Em entrevista à AFP, ele destacou que potências estrangeiras deveriam aproveitar a fragilidade do governo iraniano para promover a salvação do povo e encerrar o atual regime.