Israel projeta ‘operação prolongada’ contra Irã, diz chefe das Forças de Defesa Comando das Forças de Defesa de Israel diz ter destruído metade dos lançadores inimigos Internacional|Do R7, em Brasília 20/06/2025 - 15h39 (Atualizado em 20/06/2025 - 15h39 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Eyal Zamir é comandante das Forças de Defesa de Israel IDF/Divulgação/Arquivo

Israel indicou que deve manter ofensiva contra o Irã por tempo indefinido, segundo declaração do chefe das Forças de Defesa, Eyal Zamir. O general afirmou, nesta sexta-feira (20), que a campanha foi iniciada para neutralizar uma ameaça considerada concreta e crescente.

De acordo com ele, o Irã acumulou armamentos e articulações militares ao longo dos anos, alcançando recentemente capacidade efetiva para atacar.

“Israel lançou esta campanha para remover uma ameaça de tal magnitude e contra tal inimigo. Devemos estar preparados para uma operação prolongada”, defendeu Zamir.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Segundo o militar, o arsenal iraniano incluía cerca de 2.500 mísseis de médio alcance no início da ofensiva. Com o ritmo atual de produção, esse número poderia triplicar em dois anos. Metade dos lançadores iranianos foi atingida nos primeiros dias da operação.

‌



Zamir mencionou uma nova doutrina militar israelense, baseada em ações antecipadas diante de potenciais ameaças. Disse ainda que a força aérea realiza missões em níveis sem precedentes no país.

“Estamos respondendo com intensidade. Nossos pilotos sabem o que está em jogo”, comentou.

‌



ONU

Durante sessão do Conselho de Segurança da ONU, o embaixador israelense Danny Danon disse que os ataques continuarão até a eliminação do programa nuclear iraniano e do que chamou de “máquina de guerra” do regime de Teerã.

O representante iraniano, Amir Saeid Iravani, cobrou uma resposta do conselho e alertou para o risco de ampliação do conflito. Ele citou informações sobre possível entrada dos Estados Unidos no cenário militar, o que elevaria ainda mais a tensão regional.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp