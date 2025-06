Não é só Israel que tem medo das armas nucleares do Irã; entenda

" Israel não vai tolerar que o Irã tenha armas nucleares”, de acordo com Vitelio Brustolin, professor de relações internacionais. Para o especialista, Tel Aviv tem receio de que o país vizinho se arme com ogivas desse tipo, pois o Irã abertamente declara que deseja destruir Israel.



Em conversa com o Conexão Record News desta segunda-feira (16), Brustolin comenta que a possível saída dos iranianos do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares é uma afronta aos interesses de países da região. “Ninguém na região tem interesse que o Irã tenha armamentos desse porte, nem a Arábia Saudita, nem a Turquia”, afirma o professor.



O parlamento iraniano vota hoje (16) um projeto que visa remover o país árabe do acordo da ONU (Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares) de 1970. O acordo restringia o refino de urânio apenas para usos civis, como a produção de energia. Segundo a mídia estatal do país, as tratativas para a saída continuam em estágios iniciais. Fontes do governo indicam que a situação recente com Israel tem moldado esta decisão.