Trump vai decidir em 2 semanas se EUA entram na guerra entre Irã e Israel, diz Casa Branca Segundo porta-voz da Casa Branca, principal prioridade de Trump é garantir que Irã não obtenha uma arma nuclear Internacional|Do R7, em Brasília 19/06/2025 - 20h16 (Atualizado em 19/06/2025 - 20h30 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Trump diz que Irã não pode obter uma arma nuclear Daniel Torok/Official White House Photo - 16.6.2025

A porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, disse nesta quinta-feira (19) que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vai decidir em duas semanas se o país vai ou não entrar na guerra entre Irã e Israel.

“Sei que tem havido muita especulação entre todos vocês na mídia sobre a tomada de decisão do presidente e se os Estados Unidos estarão ou não diretamente envolvidos. Diante dessa notícia, tenho uma mensagem diretamente do presidente, e a cito com base no fato de que há uma chance substancial de negociações que podem ou não ocorrer com o Irã em um futuro próximo: ‘Tomarei minha decisão se irei ou não nas próximas duas semanas’. Essa é uma declaração direta do presidente para todos vocês hoje”, disse Leavitt durante entrevista coletiva.

Ao ser questionada se o presidente espera um cessar-fogo durante as próximas duas semanas para negociações, ela disse que a declaração do presidente não mencionava isso.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

A porta-voz comentou que “o presidente está sempre interessado em uma solução diplomática para os problemas e conflitos globais neste mundo”, mas que “ele também não tem medo de usar a força.”

‌



“O fato de o presidente estar dando tempo e espaço para a diplomacia por mais duas semanas não significa que ele esteja se esforçando ao máximo para evitar um conflito direto com o Irã. Acho que o presidente deixou claro que sempre quer buscar a diplomacia. Mas acredite, o presidente não tem medo de usar a força se necessário, e o Irã e o mundo inteiro deveriam saber que as Forças Armadas dos Estados Unidos são a força de combate mais forte e letal do mundo. E temos capacidades que nenhum outro país neste planeta possui.”

Segundo a porta-voz, Trump declarou que “o Irã pode e deve fazer um acordo” pelo fim da guerra, caso contrário, enfrentarão “graves consequências”.

‌



Leavitt detalhou que uma proposta “realista e aceitável” foi disponibilizada aos iranianos pelo enviado especial dos Estados Unidos, Steve Witkoff.

De acordo com ela, um acordo com o Irã precisaria implicar a não-obtenção de uma arma nuclear e a não-realização de enriquecimento de urânio por parte do país asiático.

‌



Segundo Leavitt, o governo dos Estados Unidos entende que o Irã nunca esteve tão perto de obter uma arma nuclear. A porta-voz comentou que a posição de Trump é clara e inequívoca: o Irã não pode obter uma arma nuclear.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Além disso, ela frisou que o presidente espera que a Europa transmita a mensagem direta aos iranianos em futuras conversas de que o Irã não pode obter uma arma nuclear.

“O Irã tem tudo o que precisa para obter uma arma nuclear. Tudo o que precisa é de uma decisão do líder supremo para isso. E levaria algumas semanas para concluir a produção dessa arma, o que, obviamente, representaria uma ameaça existencial não apenas para Israel, mas para os Estados Unidos e para o mundo inteiro. E isso é algo com que o mundo inteiro — incluindo países como a Rússia —, concorda: o Irã não deve e não pode obter uma arma nuclear”, disse Leavitt.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp