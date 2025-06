Ministro de Israel compara líder do Irã a ‘Hitler moderno’ e diz que ele ‘não pode mais existir’ Declarações ocorrem em meio ao aumento das tensões entre Israel e Irã Internacional|Do R7 19/06/2025 - 09h32 (Atualizado em 19/06/2025 - 09h34 ) twitter

Irã, comandado por aiatolá Ali Khamenei, afirmou que vai intensificar ofensiva contra Israel Tasnim News Agency/Divulgação

O ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, afirmou nesta quinta-feira (19) que o líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, “não pode mais existir” e o comparou a um “Hitler moderno”. A declaração foi feita durante entrevista a jornalistas em Holon, próximo a Tel Aviv, após o hospital Soroka, no sul de Israel, ser atingido por um míssil iraniano.

“Khamenei declara abertamente que quer a destruição de Israel — ele pessoalmente dá a ordem de atirar em hospitais. Ele considera a destruição do Estado de Israel um objetivo”, afirmou Katz, segundo a agência AFP. “Não se pode mais permitir que um homem assim exista.”

O ministro também disse que as Forças de Defesa de Israel são capazes de localizar e eliminar o líder iraniano. “Um ditador como Khamenei, que fez da destruição do Estado de Israel seu objetivo declarado, não pode continuar ou se materializar”, afirmou.

Em outra parte da fala, Katz reforçou a gravidade da ameaça: “Se fosse possível, teríamos enviado as Forças de Defesa de Israel, o teríamos extraído e eliminado. Khamenei é o Hitler moderno.”

As declarações ocorrem em meio ao aumento das tensões entre Israel e Irã, com novos ataques e trocas de ameaças acirrando a crise na região.

