Jimmy Kimmel é um dos assuntos mais buscados no Google nesta quinta (18) Levantamento foi feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma Internacional|Do R7 18/09/2025 - 12h27 (Atualizado em 18/09/2025 - 12h27 )

ABC suspende programa de Jimmy Kimmel após polêmica sobre Charlie Kirk Nos Bastidores

Jimmy Kimmel é um dos assuntos mais buscados no Google nesta quinta (18). O famoso apresentador americano teve o seu tradicional talkshow suspenso após insinuar que Tyler Robinson, suspeito de assassinar Charlie Kirk, é republicano pró-Trump.

O levantamento feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma, mostra que o pico de buscas foi registrado às 06h44 desta quinta.

Os estados que mais buscaram pelo termo “Jimmy Kimmel” são: Distrito Federal, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul e Paraná, apontou o Google Trends. Confira:

Trump comemora suspensão de programa após declarações polêmicas do apresentador

Donald Trump usou as redes sociais para comemorar a decisão da emissora ABC de suspender o programa “Jimmy Kimmel Live!” após o apresentador fazer insinuações sobre o assassinato de Charlie Kirik. Saiba mais em R7.com.