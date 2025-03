Jovem fã de ‘Breaking Bad’ é preso em operação contra metanfetamina na Itália Estudante universitário de 22 anos transformou casa em um dos maiores laboratórios clandestinos do país, disse a polícia Internacional|Do R7 29/03/2025 - 14h01 (Atualizado em 29/03/2025 - 14h01 ) twitter

Jovem de 22 anos preso em operação contra metanfetamina na Itália foi descrito pela polícia como fã da série "Breaking Bad" Divulgação/Polícia Estadual de Novara

Um estudante universitário de 22 anos foi preso em Novara, no norte da Itália, após a polícia desmantelar um dos maiores laboratórios clandestinos de metanfetamina do país. O jovem, descrito pelas autoridades como um grande fã da série “Breaking Bad”, foi acusado de produção ilegal de drogas, crime que pode resultar em penas de seis a 20 anos de prisão.

De acordo com o jornal italiano L’Unione Sarda, as investigações levaram meses e foram conduzidas pela seção de narcóticos da polícia local. Durante o período, os agentes monitoraram os hábitos do jovem e perceberam que ele frequentemente abria as janelas do imóvel para dissipar o cheiro forte de produtos químicos, característico da produção de metanfetamina.

A operação policial ocorreu em 21 de março, quando os agentes entraram na residência e encontraram um laboratório sofisticado. No térreo, uma grande mesa servia como base para um complexo sistema de destilação, equipado com frascos, tubos de vidro e ampolas resistentes ao calor, tudo iluminado por uma lâmpada vermelha fraca.

No sótão, foram encontrados compostos químicos usados para fabricar drogas sintéticas como MDMA e DMT, além de “selos alucinógenos” embebidos em substâncias como LSD.

A polícia afirmou que o jovem, que estudava química, se inspirou na trama de “Breaking Bad” para montar o laboratório. A série, que acompanha a história de um professor de química que se torna produtor de metanfetamina, parece ter influenciado o rapaz, que usava materiais sofisticados para fabricar a droga em grande escala.

Ainda de acordo com o L’Unione Sarda, muitos dos produtos químicos encontrados na casa eram de difícil acesso e provavelmente foram adquiridos no mercado negro ou na dark web.

