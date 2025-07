Justiça argentina autoriza Lula a visitar Cristina Kirchner em prisão domiciliar Ex-presidente foi condenada a seis anos por irregularidades em contratos de obras rodoviárias firmados durante sua gestão Internacional|Do R7, em Brasília 02/07/2025 - 12h28 (Atualizado em 02/07/2025 - 12h57 ) twitter

Lula está autorizado a visitar Cristina Kirchner em prisão domiciliar Ricardo Stuckert/PR/3.8.2010

A Justiça da Argentina autorizou, nesta quarta-feira (2), a visita do presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, à ex-presidente argentina Cristina Kirchner.

A ex-líder cumpre prisão domiciliar em Buenos Aires após ser condenada a seis anos por irregularidades em contratos de obras rodoviárias firmados durante sua gestão, entre 2007 e 2015

Segundo o jornal La Nación, o pedido de autorização foi apresentado pelo advogado de Cristina aos juízes do Tribunal Oral Federal nº 2.

Lula viajou à Argentina para participar da 66ª Cúpula de Chefes de Estado do Mercosul. Esta é a primeira visita dele ao país desde a posse do presidente Javier Milei, em dezembro de 2023.

