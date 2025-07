Governo Lula autoriza uso das Forças Armadas para segurança da cúpula do Brics no Rio Brics é atualmente composto por 11 países, entre eles Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul Brasília|Do R7, em Brasília 02/07/2025 - 11h50 (Atualizado em 02/07/2025 - 11h55 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Lula autorizou o uso das Forças Armadas em uma operação de GLO Fernando Frazão/Agência Brasil - Arquivo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) autorizou o uso das Forças Armadas em uma operação de GLO (Garantia da Lei e da Ordem) durante a cúpula do Brics, que será realizada nos dias 6 e 7 de julho no Rio de Janeiro. A medida foi oficializada por meio de um decreto publicado em edição extra do Diário Oficial da União nesta terça-feira (1º).

A atuação dos militares — Exército, Marinha e Aeronáutica — terá início nesta quarta-feira (2) e seguirá até o dia 9 de julho. As tropas atuarão em conjunto com as forças de segurança pública federais e estaduais para garantir a proteção dos chefes de Estado e das delegações participantes do encontro.

A operação abrangerá áreas estratégicas da cidade, como o perímetro externo do Museu de Arte Moderna, onde ocorrerá a reunião principal, além da Marina da Glória, do Monumento Estácio de Sá, do Hotel Fairmont Copacabana e de outros hotéis que receberão os representantes dos países. A segurança também será reforçada nas rotas de deslocamento das comitivas, no Aeroporto Internacional do Galeão (Tom Jobim) e em áreas marítimas de interesse do evento.

A ação será coordenada pelo Ministério da Defesa, com apoio do Ministério da Justiça e Segurança Pública, conforme diretrizes do Plano Estratégico Integrado de Segurança da Presidência Brasileira do Brics 2025.

‌



A Força Aérea Brasileira (FAB) já divulgou as regras de restrição do espaço aéreo. Aeronaves não autorizadas que invadirem zonas restritas poderão ser interceptadas e até abatidas. É a primeira vez desde os Jogos Olímpicos de 2016 que a FAB empregará caças com mísseis em uma operação de segurança no país. O número de aeronaves envolvidas não foi divulgado, mas 670 militares foram mobilizados para a defesa aeroespacial durante o evento.

O Brics é atualmente composto por 11 países, entre eles Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, e o Brasil ocupa a presidência rotativa do grupo em 2025.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp