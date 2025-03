Kim Jong-un treina militares com maquetes de ‘alvos’ da Coreia do Sul, diz soldado norte-coreano Modelos de instalações de cidades sul-coreanas serviriam para simular possíveis ataques Internacional|Do R7 06/03/2025 - 10h45 (Atualizado em 06/03/2025 - 10h49 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Exercício militar realizado por soldados da Coreia do Norte Divulgação/KCNA - 13.09.2024

A Coreia do Norte tem campos de treinamento militares onde foram construídas maquetes de instalações de prédios de cidades sul-coreanas, como Seul e Busan, além da ilha de Jeju, provavelmente para simular ataques ao território inimigo. As informações foram dadas por um soldado da ditadura de Kim Jong-un a um parlamentar sul-coreano.

“Quando você vai ao local onde treinamos, chamado campo de treinamento das forças armadas, ele está cheio de edifícios modelados com base no terreno do distrito de Jongno, em Seul, bem como em Busan, Daegu, Jeonju e na Ilha de Jeju”, disse o soldado Ri em uma gravação de áudio.

Ri é um dos dois soldados norte-coreanos capturados pelas forças ucranianas em janeiro durante o combate contra Kiev na região russa de Kursk.

O local de treinamento, aparentemente destinado a simular ataques à Coreia do Sul, fica no Condado de Koksan, na província de Hwanghae do Norte, na Coreia do Norte, disse Ri.

‌



Sua fala foi divulgada pelo deputado Yu Yong-weon, do Partido do Poder Popular, que está no poder na Coreia do Sul, durante entrevista à uma rádio local.

“A existência de tal instalação especificamente em Koksan era amplamente desconhecida. Já ouvi falar de locais semelhantes modelados a partir de cidades como Busan, mas esta é a primeira vez que ouço que até mesmo a Ilha de Jeju foi replicada”, disse Yu.

‌



Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Ri e outro soldado norte-coreano foram capturados em Kursk, região russa que faz fronteira com a Ucrânia, no dia 9 de janeiro. Na época, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, fez anunciou a captura dos prisioneiros por meio de publicações no X.

Segundo o jornal Chosun Ilbo, Ri pertence ao Departamento Geral de Reconhecimento norte-coreano e serviu na guerra como atirador de elite. Ele foi capturado com ferimentos graves no maxilar e no braço .

‌



O soldado disse que foi induzido pelas autoridades de Kim Jong-un a acreditar que lutava contra tropas da Coreia do Sul na Ucrânia. “Todos os pilotos de drones militares ucranianos eram soldados sul-coreanos”, teria dito o Ministério da Segurança do Estado norte-coreano, segundo ele.