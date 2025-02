Soldados russos feridos na guerra da Ucrânia recebem tratamento na Coreia do Norte Embaixador Alexander Matsegora disse que recuperação de tropas em hospitais norte-coreanos é gesto de solidariedade entre os dois países Internacional|Do R7 11/02/2025 - 14h33 (Atualizado em 11/02/2025 - 14h52 ) twitter

Autoridades do Ministério da Defesa da Rússia se reúnem com Alto Comando do Exército da Coreia do Norte, em novembro de 2024 Divulgação/Vadim Savitsky/Ministério da Defesa da Rússia

Centenas de soldados russos feridos na guerra contra a Ucrânia estão recebendo tratamento médico na Coreia do Norte, revelou o embaixador de Moscou em Pyongyang, Alexander Matsegora, ao jornal estatal russo Rossiyskaya Gazeta, no domingo (9).

Segundo Matsegora, os militares estão se recuperando gratuitamente em hospitais e sanatórios norte-coreanos, como um gesto de solidariedade entre os dois países.

“Quando nos oferecemos para compensar nossos amigos norte-coreanos por pelo menos parte de suas despesas, eles ficaram sinceramente ofendidos e nos pediram para nunca mais fazer isso”, disse o diplomata.

O envio dos soldados feridos é mais um sinal da aproximação entre Moscou e Pyongyang, que atingiu níveis sem precedentes desde a Guerra Fria . Em junho de 2024, os dois países assinaram um pacto de defesa histórico, comprometendo-se a apoiar um ao outro em caso de ataque.

‌



Cooperação militar

De acordo com autoridades ucranianas e relatórios de inteligência ocidentais, a Coreia do Norte já enviou desde novembro do ano passado cerca de 11 mil soldados para auxiliar o exército russo na guerra .

Estima-se que 4.000 desses militares tenham sido mortos ou feridos em Kursk , região russa que faz fronteira com a Ucrânia e que tem sido palco de intensos combates nos últimos meses.

‌



O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou recentemente que Pyongyang pode estar preparando o envio de mais 20 mil a 25 mil soldados para o conflito .

Além do apoio humano, a Coreia do Norte tem fornecido munições e armamentos a Moscou, segundo as autoridades norte-americanas, que dizem que os russos já lançaram mísseis fabricados no país aliado contra alvos na Ucrânia.

‌



Outro lado

Apesar do apoio declarado, a capacidade da Coreia do Norte de oferecer tratamento adequado aos soldados russos levanta questionamentos. Segundo o jornal sul-coreano Korea JoongAng Daily, médicos norte-coreanos que desertaram relatam condições precárias nos hospitais do país, incluindo falta de medicamentos e suprimentos básicos.

Analistas também questionam se a Rússia realmente está investindo na recuperação de seus feridos. O Instituto para o Estudo da Guerra, um centro de pesquisa dos EUA, aponta que Moscou tem enviado soldados feridos de volta ao front sem tratamento adequado, sugerindo que a ida de militares russos para a Coreia do Norte pode ter outros propósitos.

“A chegada de tropas experientes, especialmente oficiais, pode permitir que os militares russos compartilhem táticas de guerra com as forças norte-coreanas enquanto se recuperam ostensivamente”, afirmou a instituição em uma nota divulgada à imprensa na segunda-feira (10).

O fortalecimento da parceria também inclui intercâmbios entre civis. Segundo Matsegora, filhos de soldados russos mortos na guerra foram convidados a passar férias na Coreia do Norte.

O diplomata destacou que os laços entre os dois países se expandem para áreas como agricultura, medicina e educação, e que ambos os governos avaliam novas formas de colaboração.