Ladrão de joias engole brincos de R$ 4,25 milhões ao ser abordado pela polícia; veja vídeo Durante a abordagem, os policiais perceberam que ele tentava esconder algo na boca Internacional|Do R7 21/06/2025 - 12h05 (Atualizado em 21/06/2025 - 12h05 )

Suspeito enfrenta acusações por furto qualificado de primeiro grau e roubo com uso de máscara. Patrulha Rodoviária da Flórida

Um vídeo recém-divulgado mostra o momento em que policiais da Flórida lutam para impedir que um homem acusado de roubar joias engula dois pares de brincos avaliados em US$ 770 mil (cerca de R$ 4,25 milhões). O caso aconteceu após um assalto a uma loja da Tiffany & Co. no shopping The Mall of Millenia, em Orlando.

Jaythan Lawrence Gilder, de 32 anos, foi abordado por agentes da Patrulha Rodoviária da Flórida na Interestadual 10. Durante a abordagem, os policiais perceberam que ele tentava esconder algo na boca.

They’re saying this is the guy that robbed #Tiffanyandco for $770k worth of earrings 👀

Troopers from the #Florida Highway Patrol were seen pulling over Jaythan Lawrence Gilder and fighting to search the inside of his mouth as he was escorted out of his car pic.twitter.com/0UJgykrroT — streetaddictz.net (@streetaddictz) June 20, 2025

De acordo com o mandado de prisão, Gilder “estava falando com a boca fechada e usando a língua para mover um objeto”. Nas imagens obtidas pelo site The Smoking Gun, os agentes aparecem ordenando que ele abra a boca enquanto o imobilizam no chão.

“Você está prestes a levar uma eletrochoque”, gritou um dos policiais. Gilder respondeu com os dentes cerrados: “Não preciso”.

Segundo a polícia, ele se apresentou na loja fingindo ser representante de um jogador do Orlando Magic para ter acesso a joias de alto valor. Dentro da sala VIP, afirmou que se chamava Shawn e que negociava uma compra para um atleta da NBA. Ao ser autorizado a manusear os itens, fugiu levando dois pares de brincos. Um deles tem 4,86 quilates e está avaliado em US$ 160 mil. O outro tem 8,10 quilates e vale US$ 609,5 mil.

No momento da abordagem, os policiais não encontraram as joias. Apenas depois, já na prisão, Gilder perguntou aos agentes se poderia ser acusado “com o que está no meu estômago”. Em seguida, foi submetido a uma tomografia, que revelou objetos estranhos em seu trato digestivo. Um policial relatou ter ouvido o suspeito dizer: “Eu deveria tê-los jogado pela janela”.

Gilder foi levado a um hospital, onde permaneceu sob observação por mais de 12 dias até que os brincos fossem expelidos. Segundo o relatório, os itens foram higienizados por um joalheiro da própria Tiffany e depois devolvidos à empresa.

O acusado tem 48 mandados pendentes de prisão no Colorado e responde por outro roubo a uma loja Tiffany & Co. no Texas, ocorrido em 2022. Ele agora enfrenta acusações por furto qualificado de primeiro grau e roubo com uso de máscara.

