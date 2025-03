Polícia dos EUA recupera joias de R$ 4 milhões engolidas por ladrão Após ser detido, o homem foi levado para um hospital onde, sob monitoramento, “expulsou” as joias de seu estômago Internacional|Do R7 25/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 25/03/2025 - 02h00 ) twitter

Durante a prisão, o homem questionou: "Vou ser acusado pelo que está no meu estômago?" Reprodução/Orlando Police

A polícia de Orlando, nos Estados Unidos, prendeu Jaythan Gilder, de 32 anos, após ele ser flagrado roubando joias avaliadas em US$ 769,5 mil (cerca de R$ 4,4 milhões). O suspeito, que engoliu as peças roubadas, foi levado sob custódia em 26 de fevereiro e monitorado em um hospital até que “expulsasse” os itens de seu organismo.

De acordo com as autoridades locais, Gilder entrou em uma joalheria famosa da região, se passando por representante de um “atleta profissional” do time de basquete Orlando Magic.

Em uma sala VIP, Gilder teve acesso a joias de alto valor, incluindo um par de brincos de diamante de 4,86 quilates, avaliados em US$ 160 mil (cerca de R$ 915 mil) , um par de brincos de 8,19 quilates, no valor de US$ 609 mil (cerca de R$ 3,5 milhões), e um anel de 5,61 quilates, estimado em US$ 587 mil (cerca de R$ 3,3 milhões).

Em um momento de distração dos funcionários, o suspeito agarrou as três joias e tentou fugir. Durante a luta com os seguranças, ele deixou cair o anel. As câmeras de segurança do shopping registraram a fuga em um carro azul alugado.

A polícia rastreou o veículo, que estava registrado em uma locadora de Houston, e conseguiu interceptá-lo na Interestadual 10, em Tallahassee, quando Gilder estava a caminho do Texas.

Após serem expelidas, joias foram limpas e retornaram para o estoque da loja Divulgação/Orlando Police

Após ser detido, Gilder foi levado para um hospital onde, sob monitoramento, “expulsou” as joias de seu estômago. Um raio-x revelou que o homem havia engolido os itens. Durante a prisão, Gilder questionou: “Vou ser acusado pelo que está no meu estômago?”. Também lamentou sua tentativa: “Eu deveria ter jogado pela janela.”

O suspeito, que usava uma gaze no rosto para tentar ocultar sua identidade, foi autuado por furto qualificado e roubo com uso de máscara. A polícia de Orlando também revelou que Gilder é acusado de um roubo semelhante em uma joalheira de Woodlands, no Texas, em 2022, e possui 48 mandados de prisão em aberto no Colorado.

Após a recuperação das joias, a loja ficou responsável pela limpeza dos itens antes de devolvê-los ao estoque.

