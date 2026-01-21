Líbia é atingida por forte tempestade de areia; veja imagens Poeira levou à suspensão temporária de voos comerciais

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

A segunda maior cidade da Líbia enfrentou uma forte tempestade de areia que levou à suspensão de voos internacionais. Uma densa névoa alaranjada cobriu a região inteira. A nuvem de poeira é típica de regiões desérticas e costuma ocorrer quando fortes tempestades de areia são levantadas pelo vento.

Search Box Busque no R7 Record RecordPlus Tempestade

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!