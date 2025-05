Lula se diz otimista com reunião entre Rússia e Ucrânia: “Melhor trocar palavras do que tiros” Presidente diz torcer por encontro entre Putin e Zelensky em Istambul e reitera apoio a saídas negociadas para o conflito Internacional|Do R7, em Brasília 13/05/2025 - 23h25 (Atualizado em 13/05/2025 - 23h25 ) twitter

Lula se diz otimista com relação a encontro entre Putin e Zelensky YouTube/Gov.br/Reprodução - 13.05.2025

Durante coletiva de imprensa concedida em Pequim nesta terça-feira (13), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva declarou ver como positiva a possibilidade de uma reunião entre os presidentes da Rússia e da Ucrânia nos próximos dias.

Segundo ele, um eventual encontro entre Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky em Istambul poderia representar um avanço nas negociações de paz entre Kiev e Moscou capazes de encerrar o confronto militar iniciado em 2022.

“Espero que eles possam, em vez de trocar tiros, trocar palavras em Istambul”, afirmou o presidente. Lula relatou que, ao visitar a Rússia recentemente, buscou abrir espaço para o diálogo. “A gente encontrou a oportunidade de discutir a questão da paz”, disse.

O presidente também comentou que tem insistido na busca por uma solução política desde os primeiros momentos do conflito. “Venho fazendo o mesmo discurso há três anos”, declarou.

E lembrou-se de uma conversa que teve com Putin.

“Tive a petulância, em um determinado momento, de ligar para o presidente Putin e dizer: ‘Pare com essa guerra e volte para a política, porque a política está precisando muito de você’”, detalhou Lula.

Pedido de chanceler ucraniano

Horas antes da fala de Lula, o chanceler da Ucrânia, Andrii Sybiha, publicou mensagem direcionada ao governo brasileiro solicitando apoio para um cessar-fogo incondicional de 30 dias. A proposta seria um primeiro passo para a retomada de negociações diretas entre Kiev e Moscou.

Sybiha também pediu que o governo brasileiro use sua influência junto à Rússia para viabilizar uma reunião entre os dois chefes de Estado, prevista para ocorrer na quinta-feira (15), em Istambul. Segundo ele, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, teria recebido o apelo durante conversa recente.

“Reafirmei a disposição do presidente Zelensky de se reunir com Putin e pedi ao Brasil que use sua voz influente para viabilizar esse encontro de alto nível”, escreveu o diplomata ucraniano na rede X.

