Putin agradece a Lula por esforços na busca por paz entre Rússia e Ucrânia Presidente russo destacou que Lula e outros líderes dos Brics se engajaram em soluções para um cessar-fogo do conflito Internacional|Do R7 13/03/2025 - 21h38 (Atualizado em 13/03/2025 - 22h24 )

Putin agradeceu a Lula e líderes dos Brics Montagem - Valter Campanato/Agência Brasil - 14.11.2019 e Antonio Cruz/Agência Brasil - 12.3.2025

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, fez um agradecimento nesta quinta-feira (13) ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva por contribuir na busca pelo fim da guerra entre Rússia e Ucrânia. Segundo Putin, os chefes de Estado de outros países dos Brics também foram importantes nesse processo.

“Todos nós temos nossos próprios assuntos atuais para tratar, mas muitos líderes de Estado, como o presidente da República Popular da China [Xi Jinping], o primeiro-ministro da Índia [Narendra Modi] , os presidentes do Brasil [Lula] e o presidente da República da África do Sul [Cyril Ramaphosa] estão engajados nessa questão, dedicando bastante tempo, e somos gratos a todos eles por isso, pois essa atividade tem como objetivo alcançar a nobre missão de por fim aos combates e à perda de vidas”, afirmou o presidente russo.

Putin disse apoiar a ideia de um cessar-fogo na Ucrânia, mas destacou a existência de “nuances” importantes que precisam ser consideradas. Segundo ele, a Rússia concorda com a proposta de interromper as ações militares, mas enfatiza que a cessação das hostilidades deve conduzir à paz de longo prazo e à eliminação das causas profundas da crise.

“Concordamos com as propostas para cessar as hostilidades. Mas partimos do fato de que essa cessação deve ser tal que leve à paz de longo prazo e elimine as causas iniciais desta crise,” afirmou Putin.

A principal preocupação de Moscou é como garantir que o cessar-fogo não seja usado pela Ucrânia para se rearmar e mobilizar forças.

A Rússia questiona quem dará as ordens para acabar com as hostilidades e qual será o “preço” desse acordo.

Além disso, há o entendimento no Kremlin de que Ucrânia pode usar o cessar-fogo temporário para mobilizar suas forças militarmente e receber novas armas, o que a Rússia considera necessário controlar.

A guerra entre Rússia e Ucrânia tem se prolongado por mais de três anos, com ambos os lados sofrendo perdas significativas. Recentemente, a Ucrânia concordou em aceitar uma proposta de cessar-fogo de 30 dias, negociada com os Estados Unidos.

No entanto, a Rússia ainda não se comprometeu oficialmente com a aceitação dessa proposta, aguardando discussões mais detalhadas sobre os próximos passos para pôr fim ao conflito.