Lutadores brasileiros imobilizam ladrão em Barcelona e vídeo viraliza; assista

Gabriel Galindo imobilizou o suspeito até a chegada da polícia Reprodução/X

Dois irmãos brasileiros, lutadores de jiu-jitsu, viralizaram nas redes sociais ao mostrarem a captura e imobilização de um ladrão nas ruas de Barcelona, na Espanha, durante viagem pela Europa.

Gabriel e Gustavo Galindo, ambos faixas pretas da arte suave, estavam passeando pela cidade quando ouviram um homem gritar que havia sido roubado. Os irmãos conseguiram interceptar o suspeito, que estava correndo, e imobilizá-lo até a chegada da polícia.

Dos turistas brasileños expertos en Jiu-Jitsu se encuentran con un ladrón en Barcelona y pasa esto: pic.twitter.com/F8ydAca69H — Roberto Lainez (@RobertoLai74153) August 14, 2025

Imagens do episódio mostram a ação captada por câmeras de segurança e pelo celular dos brasileiros. Após controlar as ações do ladrão com estrangulamentos, Gabriel relatou que alguns pedestres agrediram o ladrão com chutes e socos na cabeça, mas que ele impediu que o homem sofresse um linchamento público.

“Confirmamos que ele realmente tinha roubado o colar do português. Botei ele no chão para apresentar o jiu-jitsu brasileiro pra ele. A essa altura já tinha uma multidão ensandecida de raiva do infeliz. Alguns revoltados começaram a dar uma massageada no querido, mas não tive coragem de deixar machucarem muito ele”, disse Gabriel no vídeo publicado no Instagram.

O turista português recuperou a corrente roubada após a ação dos irmãos, que permaneceram no local até a chegada da polícia. O vídeo compartilhado já soma milhares de visualizações e comentários nas redes sociais.

