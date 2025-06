Aluno de jiu-jitsu recebe R$ 313 milhões após ficar tetraplégico em aula Faixa branca de 30 anos sofreu fratura nas vértebras cervicais causada por seu instrutor nos EUA Internacional|Do R7 06/06/2025 - 11h28 (Atualizado em 06/06/2025 - 11h28 ) twitter

Jack Greener sofreu uma torção de pescoço e quebrou vértebras cervicais Reprodução de video/Youtube/Vincero Collective

Um aluno iniciante de jiu-jitsu recebeu uma indenização de US$ 56 milhões (cerca de R$ 313 milhões) após ficar tetraplégico em uma aula, no clube Del Mar Jiu Jitsu, em San Diego (EUA). Jack Greener, de 30 anos, sofreu uma lesão grave causada por seu instrutor, Francisco Iturralde, conhecido como “Sinistro”, faixa preta de segundo grau.

O acidente ocorreu em 2018 durante uma sessão de sparring. Um vídeo mostrou Greener, faixa branca, em posição vulnerável quando o instrutor aplicou uma técnica que resultou na torção do pescoço do aluno, causando uma fratura nas vértebras cervicais e a perda completa das funções motoras dos membros.

Segundo a lenda do jiu-jitsu Rener Gracie, chamado como testemunha pericial, o movimento feito pelo instrutor colocou todo o peso do corpo sobre o pescoço de Greener, provocando a paralisia instantânea. O jovem passou meses hospitalizado e sofreu múltiplos derrames decorrentes da gravidade do trauma.

Na época do acidente, Jack estava prestes a se formar na faculdade, mas teve sua vida drasticamente alterada. Após o ocorrido, ele processou o clube e o instrutor, e os responsabilizou pela negligência durante o treino. Francisco Iturralde é conhecido por seu estilo agressivo, o que contribuiu para o apelido “Sinistro”.

Em 2023, um júri de San Diego concedeu uma indenização inicial de US$ 46 milhões (cerca de R$ 257 milhões) a Jack Greener. O clube Del Mar Jiu Jitsu recorreu ao Supremo Tribunal da Califórnia, que recentemente manteve a decisão sem alterações, reforçando a condenação contra o estúdio.

Além disso, a decisão já havia sido confirmada por uma corte de apelações estadual no ano anterior, consolidando a sentença. Com os juros pós-julgamento, o valor da indenização ultrapassa os US$ 56 milhões (cerca de R$ 313 milhões), segundo os advogados do atleta.

O caso ganhou destaque não só pela quantia expressiva, mas também pelo impacto jurídico. O advogado Rahul Ravipudi, representante de Greener, afirmou que a decisão é uma vitória importante para atletas feridos na Califórnia, pois reafirma que instrutores e academias podem ser responsabilizados por aumentar riscos além dos inerentes ao esporte.

Hoje, Jack Greener anda com dificuldade e se reinventou como alpinista e palestrante motivacional, superando limitações impostas pela lesão. Seu caso serve como alerta para a necessidade de maior cuidado e responsabilidade nos treinamentos de esportes de contato.

