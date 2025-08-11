Médico perde licença nos EUA após circular nu em consultório e assediar funcionárias Em depoimento, o médico se identificou como ‘naturista’ e afirmou não ver problema na nudez Internacional|Do R7 11/08/2025 - 16h33 (Atualizado em 11/08/2025 - 16h33 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA O médico David Diffine teve sua licença cassada por cinco anos após ser flagrado nu no consultório.

Ele foi acusado de assediar funcionárias e pacientes, forçando-as a participar de atos sexuais.

As investigações revelaram que ele oferecia vantagens em troca de favores sexuais.

Diffine se identificou como 'naturista' e negou a conhecimento das gravações feitas pela polícia. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Imagem de câmera de segurança mostra David Diffine nu entre os funcionários Reprodução/Arkansas State Medical Board

O Conselho Médico do Arkansas, nos Estados Unidos, cassou por cinco anos a licença do médico David Diffine após ele ser flagrado nu durante o expediente e cometendo atos sexuais na frente de funcionárias e pacientes em seu consultório.

As imagens, registradas por câmeras de segurança em outubro de 2024, mostram o médico circulando sem roupas por diferentes áreas do consultório. Segundo as investigações, ele entrou em salas de atendimento, foi até a recepção e, diante de três mulheres, incluindo uma paciente, fez alongamentos e um ato sexual.

WARNING: GRAPHIC ⚠️ A doctor in Arkansas had his medical license suspended after he was caught on video walking around his practice fully naked in front of 3 women who were working, and even ejaculating onto one of them pic.twitter.com/VeuLfyMEaD — Fifty Shades of Whey (@davenewworld_2) November 18, 2024

Denúncias apontam que Diffine usava sua posição para coagir funcionárias e pacientes, oferecendo aumentos de salário e outras vantagens em troca de favores sexuais. Um informante anônimo relatou que o médico forçava funcionárias a presenciarem ou participarem das ações sexuais.

O Conselho Médico já havia suspendido a licença de Diffine no ano passado. Após entrevistas com vítimas e colegas de trabalho, o órgão decidiu pela cassação temporária, citando violações à Lei de Práticas Médicas e recomendando avaliação psicológica.

‌



Em depoimento, Diffine se identificou como “naturista” e afirmou não ver problema na nudez. Ele negou ter conhecimento das imagens obtidas pela polícia.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp