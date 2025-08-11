Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar

Médico perde licença nos EUA após circular nu em consultório e assediar funcionárias

Em depoimento, o médico se identificou como ‘naturista’ e afirmou não ver problema na nudez

Internacional|Do R7

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
  • O médico David Diffine teve sua licença cassada por cinco anos após ser flagrado nu no consultório.
  • Ele foi acusado de assediar funcionárias e pacientes, forçando-as a participar de atos sexuais.
  • As investigações revelaram que ele oferecia vantagens em troca de favores sexuais.
  • Diffine se identificou como 'naturista' e negou a conhecimento das gravações feitas pela polícia.

Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Imagem de câmera de segurança mostra David Diffine nu entre os funcionários Reprodução/Arkansas State Medical Board

O Conselho Médico do Arkansas, nos Estados Unidos, cassou por cinco anos a licença do médico David Diffine após ele ser flagrado nu durante o expediente e cometendo atos sexuais na frente de funcionárias e pacientes em seu consultório.

As imagens, registradas por câmeras de segurança em outubro de 2024, mostram o médico circulando sem roupas por diferentes áreas do consultório. Segundo as investigações, ele entrou em salas de atendimento, foi até a recepção e, diante de três mulheres, incluindo uma paciente, fez alongamentos e um ato sexual.

Denúncias apontam que Diffine usava sua posição para coagir funcionárias e pacientes, oferecendo aumentos de salário e outras vantagens em troca de favores sexuais. Um informante anônimo relatou que o médico forçava funcionárias a presenciarem ou participarem das ações sexuais.

Leia mais

O Conselho Médico já havia suspendido a licença de Diffine no ano passado. Após entrevistas com vítimas e colegas de trabalho, o órgão decidiu pela cassação temporária, citando violações à Lei de Práticas Médicas e recomendando avaliação psicológica.


Em depoimento, Diffine se identificou como “naturista” e afirmou não ver problema na nudez. Ele negou ter conhecimento das imagens obtidas pela polícia.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.