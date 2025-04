Menina desaparecida há 4 meses é encontrada viva em armário de agressor sexual nos EUA Adolescente colombiana de 16 anos foi resgatada a cerca de 1.120 quilômetros de onde havia sido vista pela última vez Internacional|Do R7 30/04/2025 - 10h24 (Atualizado em 30/04/2025 - 10h24 ) twitter

Maximilian Bondrescu, de 44 anos, foi preso por várias acusações, incluindo sequestro de menor Divulgação/Gabinete do Xerife do Condado de Larimer

Uma adolescente de 16 anos, que estava desaparecida desde dezembro de 2024, foi encontrada dentro de um armário na casa de um criminoso sexual a cerca de 1.120 quilômetros de onde ela havia sido vista pela última vez, nos Estados Unidos.

Segundo o jornal New York Post, a garota desapareceu no Missouri e foi resgatada em Fort Collins, no Colorado. A casa onde ela foi encontrada pertence a Maximilian Bondrescu, um homem de 44 anos que já era acusado de agressão sexual.

Bondrescu foi preso sob múltiplas acusações, incluindo sequestro, agressão sexual contra menor, abuso infantil e cárcere privado, de acordo com a polícia local.

A jovem, natural da Colômbia, foi resgatada no dia 18 de abril, após uma operação policial desencadeada por uma denúncia recebida pela Unidade de Crimes Cibernéticos da Polícia de Fort Collins.

‌



De acordo com a emissora Fox, um detetive de crimes cibernéticos do Missouri alertou as autoridades do Colorado sobre a possibilidade de a garota, que interrompeu sua atividade nas redes sociais em 6 de dezembro de 2024, estar na residência de Bondrescu.

Com um mandado de busca, os policiais entraram na casa e encontraram a adolescente escondida dentro de um armário, apesar de o suspeito negar a presença da vítima.

‌



As investigações apontam que Bondrescu alugou um veículo para buscar a garota no Missouri e levá-la ao Colorado, onde a manteve em cárcere privado.

A vítima relatou às autoridades que era mantida na casa contra sua vontade e só podia sair de lá em raras ocasiões para trabalhar na empresa de remoção de neve do suspeito. Nessas saídas, ela era obrigada a usar uma máscara para ocultar sua identidade e idade, segundo o New York Post.

‌



Não há informações sobre como a vítima e o suspeito se conheceram. O caso ainda é investigado.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

