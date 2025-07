Menino de 7 anos perde parte da perna após ataque de tubarão de 4 metros Jovem brincava com amigos na praia quando pulou de uma doca e foi surpreendido pelo animal enorme Internacional|Leonardo Devienne* 27/07/2025 - 14h22 (Atualizado em 27/07/2025 - 14h22 ) twitter

Ataques de tubarões tem assustado diversas pessoas ao redor do mundo. Reprodução/Wikimedia Commons/Sharkdiver.com Reprodução/Wikimedia Commons/Sharkdiver.com

Um menino de 7 anos foi atacado por um tubarão de cerca de 4 metros enquanto brincava com amigos na Baía de Taiohae, em Nuku Hiva, na Polinésia Francesa. Testemunhas contaram que o garoto havia pulado de um píer de pesca quando foi surpreendido pelo animal.

A criança sofreu ferimentos graves no antebraço direito, na mão esquerda e teve parte da panturrilha arrancada. Ele recebeu os primeiros socorros no local e foi levado a um hospital da região. Devido à gravidade dos ferimentos, foi transferido de helicóptero para o Hospital Taaone, que possuía maior estrutura e mais apropriado para atender o jovem.

Resgate tenso

Um bombeiro que ajudou no resgate disse ao jornal britânico The Sun: “Tenho 35 anos e é a primeira vez que vejo algo assim. Eram feridas longas e profundas.” Segundo ele, a presença constante de tubarões como tubarão-martelo, tubarão-limão e tubarões-de-pontas-pretas na área pode estar ligada ao descarte de restos de peixe por pescadores locais.

Casos como esse têm se repetido. No início do mês, uma mulher teve parte da perna arrancada por um tubarão em South Padre Island, no Texas. E nas Maldivas, uma turista russa de 30 anos foi atacada enquanto mergulhava com snorkel, episódio que também foi registrado em vídeo.

*sob supervisão de Ingrid Alfaya, editora-chefe do portal R7

