Vítima de ataque de tubarão em praia de Israel tem restos mortais encontrados Banhistas relataram ter visto o homem se debatendo e ouviram gritos enquanto o sangue tomava conta do local Internacional|Do R7 22/04/2025 - 17h11 (Atualizado em 22/04/2025 - 17h11 )

O mergulhador foi flagrado se debatendo enquanto a água ao seu redor se tingia de vermelho Reprodução/X/@Suppressednw

Os restos mortais de um homem que foi atacado por um tubarão em uma praia de Israel foram encontrados, nesta terça-feira (22). O ataque aconteceu perto da Praia de Olga, em Hadera, um dia antes de serem divulgados avisos sobre tubarões circulando pela área do acidente.

Na segunda-feira, as autoridades da região iniciaram uma operação de busca e resgate após o ataque de tubarão a um banhista. Quase 24 horas depois, restos humanos foram recuperados e as buscas, encerradas.

Segundo o portal JFEED, a vítima, um homem de 40 anos, natural de Petah Tikva, era conhecida por sua paixão por tubarões.

Ele já havia visitado o local anteriormente para nadar com tubarões-negros, espécie normalmente considerada não agressiva com humanos. Relatos indicam que ele teria permanecido deliberadamente na água para nadar entre os animais.

‌



Pânico e desespero

Segundo banhistas que presenciaram a cena de ataque, foi possível ver o homem se debatendo e ouvir gritos enquanto o sangue tomava conta do local.

“Eu estava na água, vi sangue e ouvi gritos. O tubarão investiu contra ele. Foi horrível. Estamos todos traumatizados”, disse um banhista entrevista ao site Ynet.

‌



Outra testemunha comentou: “Não é de se estranhar que eles ataquem. Os pescadores estão sempre aqui, seus anzóis ferem os tubarões, que começam a sangrar. Isso os faz atacar pessoas”, disse.

Filmagens mostram o mergulhador se debatendo enquanto a água ao seu redor se tingia de vermelho.

‌



Segundo testemunhas, ele gritou “socorro” e “eles estão me mordendo” antes de ser arrastado para o mar. Familiares correram para o local ao serem informados sobre o desaparecimento.

Alguns vídeos gravados no local viralizaram nas redes sociais após mostrarem os tubarões nadando próximos a crianças que brincavam na água, chegando a tocar suas pernas pouco antes do ataque.

O governo de Israel reforçou o alerta sobre os ataques de tubarões na praia. A Praia de Olga foi interditada para banho, e após o incidente, as autoridades fecharam todas as praias próximas, além de inserir bandeiras para alertar sobre a proibição do banho.

