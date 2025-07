‘Menino dobrado’ passa por cirurgias e endireita a coluna pela primeira vez Série de intervenções permitiu que o corpo de jovem chinês ficasse totalmente esticado Internacional|Do R7 07/07/2025 - 18h41 (Atualizado em 07/07/2025 - 18h43 ) twitter

Jiang Yanchen passou por quatro cirurgias de 'alta complexidade', segundo os médicos Reprodução/Universidade de Pequim - 07.07.2025

Jiang Yanchen, de 21 anos, conseguiu deitar de costas pela primeira vez na vida após passar por uma série de cirurgias para corrigir uma condição rara que afetava sua coluna desde a infância. Natural da província de Shandong, no norte da China, o estudante universitário convive com espondilite anquilosante, doença que causa inflamação severa nas articulações e ligamentos da coluna.

A condição curvou o pescoço de Yanchen para trás de forma tão extrema que a cabeça do estudante ficava a poucos centímetros de suas nádegas. A deformidade limitou sua mobilidade e reduziu sua altura para cerca de um metro. Por anos, Jiang viveu com dificuldades para enxergar para frente, vestir roupas ou realizar tarefas simples sem apoio da mãe.

Mesmo diante das limitações físicas, Jiang não interrompeu os estudos. Em 2022, concluiu o vestibular deitado em um tapete de yoga e foi aprovado na Universidade Dezhou, no curso de Engenharia de Energia. Em busca de tratamento, ele procurou o médico Liang Yijian, especialista em correção de deformidades graves da coluna, em Chengdu.

Entre agosto do ano passado e junho deste ano, Jiang passou por quatro cirurgias de “alta complexidade”, segundo os médicos. Os procedimentos incluíram osteotomias na coluna cervical, torácica e lombar, além da liberação das articulações do quadril. Segundo o médico, a cirurgia final durou mais de 12 horas e realinhou a coluna de Jiang em aproximadamente 170 graus.

‌



A série de intervenções permitiu que o corpo de Jiang ficasse totalmente esticado. A equipe médica destacou que os procedimentos exigiram o limite máximo da técnica cirúrgica. Em uma das etapas, o médico chegou a se ajoelhar no centro cirúrgico para auxiliar no reposicionamento do paciente, que precisou ser girado durante a operação.

Com a recuperação em andamento, Jiang já traça planos. Ele afirmou à mídia chinesa que pretende continuar os estudos e ingressar em um programa de pós-graduação. A mãe, Yu Meiying, classificou o tratamento como a realização de um sonho.

