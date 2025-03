Turistas são deportados após mostrarem nádegas na Grande Muralha da China Jovens japoneses, de cerca de 20 anos, passaram duas semanas detidos antes de serem enviados de volta ao país natal Internacional|Do R7 14/03/2025 - 10h52 (Atualizado em 14/03/2025 - 10h52 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Grande Muralha da China é uma das Sete Maravilhas do Mundo Moderno Divulgação/Giovanni Boccardi/Unesco

Dois turistas japoneses, ambos com cerca de 20 anos, foram detidos por duas semanas e depois deportados da China após mostrarem as nádegas na Grande Muralha, perto de Pequim.

O episódio ocorreu quando um homem expôs as nádegas enquanto uma mulher registrava o momento em fotos. A imprensa japonesa, incluindo a emissora NTV, relatou na quinta-feira (13) que os dois foram abordados por guardas de segurança ainda no local.

Eles permaneceram sob custódia por cerca de duas semanas antes de serem liberados e retornarem ao Japão em janeiro, segundo a agência de notícias AFP.

O Ministério das Relações Exteriores do Japão confirmou nesta sexta-feira (14) que a Embaixada japonesa na China tomou conhecimento da detenção no dia 3 de janeiro.

‌



“Dois cidadãos japoneses foram detidos pelas autoridades locais na Grande Muralha”, disse a pasta em um comunicado, acrescentando que eles foram libertados e estão de volta ao país. Aos diplomatas, os jovens explicaram que a atitude foi uma “brincadeira”.

Exibir partes do corpo em espaços públicos é proibido na China, o que justificou a detenção imediata. A embaixada japonesa, no entanto, evitou dar detalhes adicionais, como possíveis sanções futuras, citando a proteção da privacidade dos envolvidos.

‌



O caso repercutiu na China. Uma hashtag sobre o incidente no Weibo, plataforma de mídia social chinesa, alcançou mais de 60 milhões de visualizações até a manhã desta sexta-feira, segundo o jornal The Japan Times. Comentários na rede criticaram duramente os turistas, alguns com tons de ódio anti-japonês.

Uma turista chinesa entrevistada pela NTV na Grande Muralha defendeu a punição. “Se não coibirmos esse tipo de comportamento, a China perderá sua dignidade”, disse.