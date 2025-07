Menor cobra do mundo é redescoberta após sumir por quase 20 anos; veja Espécie endêmica de Barbados, a cobra-linha, menor serpente conhecida, foi encontrada após quase duas décadas sem registros Internacional|Do R7 23/07/2025 - 14h20 (Atualizado em 23/07/2025 - 14h20 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

RESUMO DA NOTÍCIA A cobra-linha de Barbados, a menor serpente do mundo, foi redescoberta após quase 20 anos sem registros.

A descoberta ocorreu em 20 de março, em uma floresta no centro de Barbados, por Connor Blades do Ministério do Meio Ambiente.

Esta espécie endêmica é muito rara e pode passar despercebida, vivendo em tocas e alimentando-se de cupins e formigas.

A cobra-linha estava na lista de espécies “perdidas para a ciência” e sua redescoberta é considerada significativa para o ecossistema local. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Cobra-linha de Barbados pode chegar a apenas 10 centímetros quando adulta Divulgação/Re:wild

A cobra-linha de Barbados, considerada a menor serpente do mundo, foi redescoberta após quase 20 anos sem registros. Com apenas 10 centímetros de comprimento quando adulta, a espécie é tão pequena que cabe sobre uma moeda.

A descoberta foi anunciada nesta quarta-feira (23) pela organização de conservação Re:wild em parceria com o Ministério do Meio Ambiente de Barbados e noticiada pela agência de notícias Associated Press (AP).

A cobra foi encontrada em 20 de março, em uma pequena floresta no centro de Barbados. Connor Blades, oficial de projetos do Ministério do Meio Ambiente, foi o responsável pela descobertada.

“Depois de um ano procurando, você começa a ficar pessimista”, disse Blades à AP. Ele descobriu o espécime ao levantar uma pedra enquanto trabalhava com Justin Springer, que faz parte do programa caribenho Re:wild.

‌



Para conseguir identificar a cobra, que é cega e se alimenta de cupins e formigas, Blades usou um microscópio da Universidade das Índias Ocidentais e gravou um vídeo do animal se contorcendo em uma placa de Petri.

A partir de uma imagem estática, ele confirmou as características distintivas da espécie: linhas dorsais amarelo-claras ao longo do corpo e olhos posicionados lateralmente. Isso a diferencia da cobra-cega Brahminy, também conhecida como cobra-vaso-de-flor, que é um pouco maior e não possui essas linhas.

‌



Espécie enigmática

A cobra-linha de Barbados é uma espécie endêmica e extremamente rara, registrada poucas vezes desde que fez sua primeira descrição, em 1889, de acordo com a AP.

A espécie vive em tocas no solo, põe um único ovo fino e é tão discreta que pode passar despercebida mesmo em áreas onde está presente. “Eles são muito enigmáticos. Você pode procurar por horas e não vê-los”, explicou Blades.

‌



Até a redescoberta, ela estava na lista de 4.800 espécies de plantas, animais e fungos consideradas “perdidas para a ciência” pela Re:wild. “Redescobrir uma espécie endêmica é significativo. Ela desempenha um papel essencial no ecossistema”, disse Springer.

A espécie foi formalmente identificada em 2008 pelo professor Blair Hedges, da Universidade Temple. Na época, Hedges confirmou que se tratava da menor cobra conhecida após realizar uma análise genética. Antes disso, a espécie era confundida com outras, como a Brahminy.

Antes da redescoberta, apenas três espécimes eram conhecidos: dois preservados em um museu em Londres e um terceiro em uma coleção na Califórnia, este último erroneamente identificado no passado como sendo de Antígua.

Hedges disse à AP que, após a publicação de sua descoberta em 2008, recebeu cartas, fotos e e-mails de pessoas que acreditavam ter encontrado a cobra-linha. Muitas vezes, as imagens eram de minhocas. “Foram anos de distração”, lembrou.

Ao longo dos anos, Barbados perdeu grande parte da floresta original. Hoje, a ilha, que já sofreu a extinção de outras espécies endêmicas, como o camarão corredor e o camarão-de-barbados, só é superada pelo Haiti nos índices de desmatamento no Caribe.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp