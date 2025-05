Homem solta cobras em prédio para protestar contra cachorro barulhento do vizinho Caso ocorreu na Tailândia; condomínio onde incidente ocorreu proíbe a presença de animais de estimação Internacional|Do R7 21/05/2025 - 15h18 (Atualizado em 21/05/2025 - 15h18 ) twitter

Cobras foram soltas no corredor de prédio em Bangkok, na Tailândia Reprodução de vídeo/YouTube/เจ๊ม้อย v+

Um homem que vive em um prédio de Bangkok, na Tailândia, resolveu agir de forma inusitada para protestar contra o barulho constante de um cachorro de um vizinho. Apesar de o local possuir uma política que proíbe animais de estimação, alguns moradores mantêm cães e gatos, o que tem causado incômodos.

Após várias reclamações à administração não surtirem efeito, o morador decidiu soltar duas cobras grandes em um corredor do prédio. Um vídeo gravado por ele e postado no Facebook mostrou os répteis deslizando pelo piso de mármore.

No vídeo, uma das cobras aparece enrolada próxima a uma porta de madeira, enquanto o homem afirma que no dia da gravação soltou duas cobras e que pretendia trazer mais em breve, mas não conseguiu carregar a maior naquele dia, segundo reportagem do Bangkok Post.

‌



O homem também enviou uma mensagem em um grupo de moradores pedindo para que outros moradores levassem seus gatos e cachorros para o corredor. Ele ironizou dizendo que suas cobras “querem demonstrar amor abraçando os cães para que eles não possam latir.”

‌



Em tom de provocação, o morador afirmou que, já que a administração não consegue controlar a situação, ele também manterá animais e sugeriu transformar o condomínio em um Simba Safari, de acordo com o jornal tailandês Khaosod.

‌



Apesar da proibição formal, muitos moradores não respeitam a regra e possuem animais de estimação, fato que tem gerado reclamações recorrentes. O homem que soltou as cobras afirmou que, mesmo após diversas queixas, nada mudou.

Em resposta ao episódio, a administração do condomínio enviou uma advertência escrita ao morador e o instruiu a remover as cobras do prédio. O dono do cachorro também foi multado e recebeu ordem para retirar o animal do local.

A gestão do condomínio pediu desculpas pelo incidente e reforçou o pedido para que todos os residentes evitem manter animais dentro do edifício, visando a convivência harmoniosa entre os moradores.

