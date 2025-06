Mísseis do Irã atingem instalações de energia em Haifa, em Israel, e causam incêndios Nova onda de ataque iraniano atingiu o norte de Israel; uma pessoa morreu na região da Galileia Ocidental Internacional|Do Estadão Conteúdo 14/06/2025 - 20h02 (Atualizado em 14/06/2025 - 20h06 ) twitter

Ataque iraniano causa incêndio em instalação de energia Majid Asgaripour/WAN/via REUTERS - 14.06.2025

O sistema de defesa de Israel falhou em interceptar mísseis lançados pelo Irã, que atingiram instalações de energia na cidade israelense de Haifa, no norte do país, mostra um vídeo transmitido pela libanesa Al-Manar TV, no Telegram, neste sábado (14).

Segundo o canal, o Irã disparou uma nova onda de mísseis balísticos contra Israel.“Sirenes soaram na cidade ocupada de Haifa e mísseis iranianos atingiram a cidade e causaram incêndios”, menciona em mensagens no aplicativo de mensagens. “Incêndios se iniciam dentro de uma instalação estratégica em Haifa”.

Ataque deixa uma pessoa morta

Uma mulher de cerca de 20 anos morreu na região da Galileia Ocidental após o Irã lançar uma onda de mísseis contra Israel, de acordo com a Magen David Adom (MDA), uma organização que fornece serviços médicos de emergência em Israel.

Equipes da MDA declararam a morte após ela ser retirada dos escombros, informou a organização, acrescentando que outras sete pessoas com ferimentos leves foram levadas para hospitais. O ataque mortal ocorreu perto de várias casas.

