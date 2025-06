Ameaçados pelo Irã, EUA têm 19 bases e 40.000 soldados no Oriente Médio; veja estrutura Irã ameaçou atacar bases norte-americanas, britânicas e francesas caso apoiem Israel; EUA operam extensa rede militar na região Internacional|Do R7 14/06/2025 - 11h53 (Atualizado em 14/06/2025 - 11h53 ) twitter

Veículos militares norte-americanos são enviados à base do país no Kuwait, no Oriente Médio Divulgação/Comando Central dos EUA

O Irã disse que as bases militares e navios dos Estados Unidos, do Reino Unido e da França no Oriente Médio podem ser atingidos caso eles ajudem a impedir os ataques de Teerã contra Israel, informou a agência estatal iraniana Fars neste sábado (14).

O Reino Unido negou participação na ofensiva israelense. Um porta-voz do primeiro-ministro britânico Keir Starmer afirmou que nem o governo nem a Força Aérea participaram de qualquer operação contra o Irã.

Starmer conversou com o premiê israelense Benjamin Netanyahu. Ele disse que declarou apoio ao direito de autodefesa de Israel, mas reforçou a necessidade de buscar uma saída diplomática.

O presidente Donald Trump e outras autoridades norte-americanas disseram ter ajudado Israel a abater drones e mísseis iranianos. O presidente francês, Emmanuel Macron, também afirmou que o país ajudaria Israel a se defender contra represálias iranianas.

Rede norte-americana no Oriente Médio

Os EUA operam uma ampla rede de instalações militares no Oriente Médio há décadas. Segundo a rede Al Jazeera, o país mantém ao menos 19 bases, oito delas permanentes, na região.

Em outubro de 2024, os EUA disseram que havia entre 40.000 e 50.000 soldados norte-americanos posicionados nessas bases, localizadas em países como Bahrein, Egito, Iraque, Jordânia, Kuwait, Catar, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos.

A presença militar dos Estados Unidos no Oriente Médio começou em julho de 1958, quando cerca de 15.000 fuzileiros navais e soldados foram enviados ao Líbano durante a crise do país.

Hoje, as bases norte-americanas servem como centros estratégicos para operações aéreas, navais, logísticas e de inteligência. Segundo a Al Jazeera, as principais são:

Base Aérea de Al Udeid (Catar)

Maior base militar norte-americana no Oriente Médio, estabelecida em 1996, abriga cerca de 10.000 soldados e quase 100 aeronaves, incluindo drones. É o quartel-general avançado do CENTCOM (Comando Central dos EUA) e sede de operações no Iraque, Síria e Afeganistão.

Atividade de Apoio Naval (Bahrein)

Sede da Quinta Frota da Marinha dos EUA, a base abriga cerca de 9.000 militares e civis do Departamento de Defesa. Localizada na antiga base naval britânica HMS Jufair, é essencial para a segurança de navios e operações na região.

Campo Arifjan (Kuwait)

Construído em 1999, é o principal centro logístico e de comando para operações do Exército norte-americano no Oriente Médio, localizado a 55 km da Cidade do Kuwait.

Base Aérea de Al-Dhafra (Emirados Árabes Unidos)

Focada em reconhecimento e operações aéreas, abriga caças furtivos F-22 Raptor, drones e aviões de vigilância, como AWACS.

Base Aérea de Erbil (Iraque)

Utilizada para operações aéreas no norte do Iraque e na Síria, apoiando forças curdas e iraquianas.

