Moradores de Gaza protestam contra terroristas do Hamas e pedem fim da guerra Manifestação em Khan Younis reuniu dezenas de pessoas; protestos contra o grupo haviam sido reprimidos no início do ano Internacional|Do R7, em Brasília 21/07/2025 - 19h40 (Atualizado em 21/07/2025 - 19h45 )

Moradores de Gaza protestaram contra terroristas do Hamas Reprodução/X/@hamza198708

Pela primeira vez em meses, moradores da Faixa de Gaza foram às ruas nesta segunda-feira (21) para protestar contra o grupo terrorista Hamas e exigir o fim da guerra contra Israel.

As imagens, divulgadas em redes sociais, mostram dezenas de pessoas reunidas na área de Khan Younis, no sul do território, incluindo crianças, portando cartazes e entoando palavras de ordem contra o grupo extremista.

مسيرات في هذه الاثناء علي شارع النصر غرب غزة pic.twitter.com/i5T8E4OnfO — الناشط حمزة المصري (@hamza198708) July 21, 2025

Em uma das gravações, é possível ouvir os manifestantes gritando “Fora Hamas”, que controla Gaza desde 2007. Uma placa exibida por um dos participantes dizia “Parem a guerra”, enquanto outra denunciava: “Parem de explorar o sangue”.

Segundo jornalistas locais, esta parece ser a primeira manifestação pública contra os terroristas do Hamas desde os protestos registrados entre março e abril deste ano, que foram reprimidos pelo grupo.

