Morre o escritor peruano Mario Vargas Llosa, Nobel da Literatura, aos 89 anos Vargas Llosa escreveu mais de 20 livros e ganhou o Nobel da Literatura em 2010 Internacional|Thays Martins, do R7, em Brasília 13/04/2025 - 22h19 (Atualizado em 13/04/2025 - 22h21 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Mario Vargas Llosa tinha 89 anos TV Cultura/ reprodução

Morreu, neste domingo (13), aos 89 anos, o escritor peruano Mario Vargas Llosa. A morte dele foi confirmada pelo filho Álvaro Vargas Llosa. “É com profundo pesar que anunciamos que nosso pai, Mario Vargas Llosa, faleceu hoje em Lima, cercado por sua família e em paz”, disse pelas redes sociais.

Na mensagem, a família pede privacidade e diz que não terá cerimônia pública de despedida. “Esperamos que [os leitores] encontrem consolo, assim como nós, no fato de que ele teve uma vida longa, múltipla e frutífera, e deixa para trás uma obra que sobreviverá”, diz.

Con profundo dolor, hacemos público que nuestro padre, Mario Vargas Llosa, ha fallecido hoy en Lima, rodeado de su familia y en paz. @morganavll pic.twitter.com/mkFEanxEjA — Álvaro Vargas Llosa (@AlvaroVargasLl) April 14, 2025

Mario Vargas Llosa foi vencedor do Nobel da Literatura em 2010. Entre seus livros mais famosos estão “A Cidade e Os Cachorros” (1963), “A Casa Verde” (1966) e “Conversa no Catedral” (1969).

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp