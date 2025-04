Mulher dá à luz bebê de outro casal após erro em fertilização in vitro na Austrália Episódio ocorreu após transferência errônea de embrião, disse clínica responsável pelo procedimento Internacional|Do R7 11/04/2025 - 11h26 (Atualizado em 11/04/2025 - 11h26 ) twitter

Mulher dá à luz bebê de outro casal após erro em fertilização in vitro na Austrália

Uma mulher na Austrália deu à luz o bebê de outra pessoa, sem saber, devido a um erro em um procedimento de fertilização in vitro. O caso ocorreu em uma clínica em Brisbane, Queensland, e foi atribuído a um erro humano, segundo a ABC News Australia e a BBC.

A confusão veio à tona em fevereiro, quando os pais biológicos do bebê solicitaram a transferência de seus embriões congelados para outra clínica. Durante o processo, a Monash IVF, empresa responsável pelo procedimento, descobriu que um embrião de outro paciente havia sido descongelado por engano e implantado na mulher errada.

“Em vez de encontrar o número esperado de embriões, um embrião adicional permaneceu armazenado para os pais biológicos”, explicou um porta-voz da clínica à ABC News Australia.

O CEO da clínica, Michael Knaap, emitiu um pedido público de desculpas. “Quero dizer o quanto sinto muito pelo que aconteceu. Todos nós da Monash IVF estamos devastados e pedimos desculpas a todos os envolvidos”, afirmou.

Knaap garantiu que a clínica está oferecendo apoio às duas famílias afetadas e destacou que o incidente foi um caso isolado. “Realizamos auditorias adicionais e estamos confiantes de que isso não se repetirá”, disse.

A Monash IVF informou que, ao tomar conhecimento do erro, ativou uma equipe de gerenciamento de crise e começou a se reunir com os pacientes impactados dentro de uma semana para oferecer suporte emocional e esclarecimentos.

A clínica também disse que notificou órgãos reguladores, incluindo o Comitê de Credenciamento de Tecnologia Reprodutiva, e encomendou uma investigação independente para apurar o caso.

O Queensland Health, órgão responsável pela regulação de clínicas de reprodução assistida no estado, foi notificado sobre o incidente. Uma porta-voz disse à imprensa local que o erro ocorreu antes da entrada em vigor da nova Lei de Tecnologia de Reprodução Assistida, aprovada em setembro do ano passado, que introduziu regulamentações mais rigorosas para o setor de fertilidade.

Histórico de problemas

Este não é o primeiro incidente grave envolvendo a Monash IVF, segundo a imprensa do país. No ano passado, a clínica pagou um acordo de A$ 56 milhões (cerca de R$ 208 milhões) em uma ação coletiva movida por 700 ex-pacientes.

A ação foi motivada pela destruição de embriões viáveis por causa de testes genéticos imprecisos, que classificaram cerca de 35% dos embriões como anormais, quando, na verdade, poderiam ter resultado em gestações bem-sucedidas.

Apesar de caro e nem sempre bem-sucedido, a fertilização de óvulos em laboratório é amplamente utilizada na Austrália. Em 2021, segundo a Universidade de New South Wales, 20.690 bebês nasceram por meio desse método no país e na Nova Zelândia.

